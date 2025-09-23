Pattaya schwitzt bei 36°C Hitze, während Monsunregen andere Landesteile heimsuchen

PATTAYA, Thailand – Während weite Teile des Landes unter schweren Regenfällen durch den Südwestmonsun und den herannahenden Taifun Ragasa leiden, müssen die Bewohner Pattayas weiterhin glühende Hitze unter wolkenlosem Himmel ertragen.

Am 23. September steigen die Tagestemperaturen in Pattaya voraussichtlich auf 34 bis 36°C. Nur kurze und vereinzelte Schauer sorgen für minimale Abkühlung, während in den nördlichen und nordöstlichen Provinzen deutlich stärkere Niederschläge erwartet werden. Die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit und intensiver Sonneneinstrahlung treibt viele Einwohner und Touristen in klimatisierte Einkaufszentren, Strandcafés oder andere schattige Zufluchtsorte.



Auf dem Jomtien Beach genießen ausländische Paare die Sonne, während Straßenhändler und Motorradtaxifahrer versuchen, sich mit Handtüchern und Regenschirmen vor der Hitze zu schützen. Manche Badegäste verließen den Strand bereits am Mittag, da der Sand unter der sengenden Sonne kaum noch zu betreten war. Gesundheitsbehörden erinnerten die Bevölkerung daran, ausreichend Wasser zu trinken, längere Aufenthalte im Freien zu vermeiden und auf hitzebedingte Erkrankungen wie Dehydrierung oder Hitzschlag zu achten.







In den kommenden Tagen rechnen Meteorologen mit vereinzelten Gewittern, da Taifun Ragasa die Monsunaktivität weiter verstärken dürfte. Dennoch bleibt die allgemeine Prognose für Pattaya unangenehm heiß: Temperaturen über 33°C werden die ganze Woche anhalten.

Für den Moment steckt der beliebte Badeort zwischen feucht-schwülem Monsunklima und unbarmherziger Tropensonne fest – ein deutlicher Hinweis darauf, dass Pattaya selbst in der Regenzeit eher wie ein Backofen wirkt als wie eine kühle Meeresbrise.



































