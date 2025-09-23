Mann tot in Auto nach Rauchvorfall an Tankstelle auf Pattaya-Rayong-Autobahn gefunden

PATTAYA, Thailand – Ein 41-jähriger Mann aus Rayong, identifiziert als Kamthorn Phattawattankul, ist am Abend des 20. September bei einem selbst herbeigeführten Rauchvorfall in seinem SUV an einer Tankstelle auf der Highway 36 in Richtung Pattaya ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei stand der weiße Mitsubishi Pajero mit laufendem Motor und verriegelten Türen vor den sanitären Anlagen der Tankstelle. Mitarbeiter bemerkten, dass das Fahrzeug über Stunden hinweg nicht bewegt worden war, und alarmierten die Behörden, nachdem sie den regungslosen Mann im Inneren entdeckten. Im hinteren Teil des Wagens fanden die Ermittler eine Holzkohleschale, die zur Rauchentwicklung benutzt worden war und letztlich zu seinem Tod führte.







Aufnahmen der Überwachungskamera zeigten, dass Kamthorn die Tankstelle um 16:28 Uhr erreichte, ohne das Fahrzeug zu verlassen. Zuvor hatte er offenbar Verwandte kontaktiert und angekündigt, sich das Leben nehmen zu wollen, jedoch ohne seinen Aufenthaltsort preiszugeben.

Die Behörden setzen ihre Ermittlungen fort und wollen Familienangehörige befragen, um die Beweggründe für die Tat näher zu klären.



































