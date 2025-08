Pattaya schult neue Mitarbeiter: Fokus auf Ehrlichkeit und Transparenz

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet leitete die Einführungszeremonie für neu eingestellte Mitarbeiter, darunter Führungskräfte, diplomierte Pflegekräfte sowie Vertragsangestellte. Insgesamt wurden kürzlich 108 neue Vertragskräfte in den städtischen Dienst aufgenommen, darunter 19 Schulangestellte, ein leitender Verwaltungsbeamter und vier Pflegefachkräfte. Ziel der Veranstaltung war es, den neuen Mitarbeitern ein umfassendes Verständnis der städtischen Leitlinien, Vorschriften, Sozialleistungen und beruflichen Standards zu vermitteln.







In seiner Ansprache betonte Bürgermeister Poramet die Grundwerte „Ehrlichkeit, Transparenz und bürgerorientierter Dienst“. Jeder einzelne Mitarbeiter sei die wertvollste Ressource der Stadt. Er rief die Neuzugänge dazu auf, ihre Aufgaben mit Integrität, Offenheit und einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gemeinschaft zu erfüllen, um so die Lebensqualität der Bürger Pattayas zu verbessern und das Ansehen der Stadt weiter zu stärken.

Die Einführungsveranstaltung soll sicherstellen, dass alle neuen Kräfte das Leitbild der Stadtverwaltung verstehen, effizient zusammenarbeiten und zugleich gemeinsam mit der Entwicklung Pattayas wachsen können.