Pattaya rüstet sich für sintflutartige Regenfälle und raue See, während Stürme über Ostthailand hinwegziehen

PATTAYA, Thailand – Das Meteorologische Amt hat Warnungen vor heftigen Regenfällen in ganz Thailand herausgegeben, wobei besondere Vorsicht für zwölf Provinzen gilt – darunter auch Chonburi. In den kommenden Tagen werden in Pattaya starke Niederschläge, örtliche Überschwemmungen und mögliche Beeinträchtigungen des Verkehrs erwartet.

Das Wetterphänomen wird durch eine ausgeprägte Monsunrinne verursacht, die sich vom oberen Süden über den Osten erstreckt und auf ein Tiefdruckgebiet über dem zentralen Südchinesischen Meer trifft. Diese Kombination führt zu kräftigen östlichen und südöstlichen Winden über der Ostregion, einschließlich Pattaya und der umliegenden Küstengebiete.



Während die Temperaturen im Norden Thailands am Morgen kühl bleiben, dominieren in Pattaya hohe Luftfeuchtigkeit und anhaltende Regenschauer die Tagesbedingungen. Die Behörden rufen Einwohner, Touristen und Unternehmen dazu auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Eigentum zu schützen und die persönliche Sicherheit zu gewährleisten.

Lokale Beamte warnen außerdem vor rauen See- und Windbedingungen entlang des Golfs von Thailand. Die Wellenhöhen an der Ostküste, einschließlich der Gewässer vor Pattaya, könnten 1 bis 2 Meter erreichen – in Gewitternähe sogar über 2 Meter. Bootsführer und Fischer werden dringend aufgefordert, äußerste Vorsicht walten zu lassen und bei Unwettern nicht auf das offene Meer hinauszufahren.







Landwirtschaftliche Gemeinden in der Provinz Chonburi sollten ihre Ernten und Geräte sichern, während die Bevölkerung allgemein auf rutschige Straßen, mögliche Sturzfluten und Beeinträchtigungen des täglichen Verkehrs achten sollte.

Da die heftigen Regenfälle voraussichtlich mehrere Tage anhalten, werden die Einwohner gebeten, die Wetterberichte des Meteorologischen Amts aufmerksam zu verfolgen und den Anweisungen der lokalen Behörden Folge zu leisten, um sicher zu bleiben.



































