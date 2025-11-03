Pattaya Beach belebt sich mit Besuchern – Behörden rufen zu Sauberkeit an der Küste auf

PATTAYA, Thailand – Am vergangenen Wochenende herrschte reges Treiben am Pattaya Beach, als sowohl thailändische als auch internationale Touristen an die Küste strömten, um Sonne, Sand und Meer zu genießen. Besucher spazierten entlang der Promenade, machten Erinnerungsfotos und genossen die fröhliche Urlaubsstimmung.



Die Stadtverwaltung von Pattaya appelliert an alle, zur Sauberkeit des Strandes beizutragen, Mülleimer zu benutzen und die Umwelt zu schützen. Eine gepflegte und saubere Küste sei entscheidend, damit Pattaya ein einladendes und angenehmes Reiseziel für alle bleibe.

Einige Anwohner äußerten jedoch Bedenken wegen der großen Menschenmengen. Sie wiesen darauf hin, dass Straßenverkäufer mit Kindern Touristen stören könnten und dass Müll, der von manchen Besuchern zurückgelassen wird, weiterhin ein Problem darstellt. Sie fordern die Behörden auf, deutliche Hinweisschilder anzubringen und Bußgelder konsequent durchzusetzen, um ein gutes Beispiel zu geben und den Strand sauber, sicher und attraktiv für alle zu halten.









































