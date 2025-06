Pattaya rüstet sich für Besucheransturm im Juli – Sonne, Strand und Sport in Sicht

PATTAYA, Thailand – Mit dem Beginn der zweiten Jahreshälfte bereitet sich die lebendige Küstenstadt Pattaya auf einen deutlichen Anstieg an Besucherzahlen vor. Die langen Feiertage im Juli 2025 bieten ideale Voraussetzungen für alle, die bislang noch keinen Urlaub genommen haben und nun eine wohlverdiente Auszeit am Meer planen möchten.

Der Juli verspricht ein echtes Ferienparadies, insbesondere für Beschäftigte im öffentlichen Dienst, da gleich mehrere Feiertage dicht beieinander liegen. Die erste größere Unterbrechung beginnt in der zweiten Monatswoche: Am Donnerstag, den 10. Juli, wird der Asalha Bucha Tag begangen, gefolgt vom Beginn der buddhistischen Fastenzeit am Freitag, den 11. Juli. Auch wenn dieser Tag in erster Linie für staatliche Stellen ein offizieller Feiertag ist, nutzen viele Thais und Touristen die Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende bis einschließlich Sonntag, den 13. Juli.







Später im Monat folgt die nächste Gelegenheit zur Entspannung: Der Montag, 28. Juli, ist dem Geburtstag Seiner Majestät des Königs gewidmet und bringt ein weiteres langes Wochenende vom 26. bis 28. Juli mit sich. Wer clever plant, kann mit nur drei Urlaubstagen – vom 7. bis 9. Juli – eine insgesamt neuntägige Auszeit genießen, vom Samstag, den 5. Juli, bis Sonntag, den 13. Juli.

Pattayas Tourismusbranche zeigt sich bestens vorbereitet. Hotels, Restaurants und Attraktionen entlang der Küste rechnen mit einem deutlichen Gästezuwachs. Vom entspannten Familienurlaub am Strand über lebhafte Abende in der Stadt bis hin zu Inselausflügen und kulinarischen Erlebnissen am Meer – die Stadt hat für jede Besucherin und jeden Besucher etwas zu bieten. Stadtverwaltung und Geschäftsinhaber rufen dazu auf, frühzeitig zu buchen, da die Nachfrage in diesem Zeitraum voraussichtlich stark ansteigen wird.

Ein weiteres Highlight im Juli ist der Pattaya Marathon 2025, der für den 19. und 20. Juli angesetzt ist. Das internationale Sportereignis zieht jährlich Tausende von Läufern aus dem In- und Ausland an. Auf dem Programm stehen neben dem klassischen Marathon auch Halbmarathon- und Freizeitläufe. Die Strecke führt durch einige der bekanntesten Viertel der Stadt, begleitet von jubelnden Zuschauern und eindrucksvoller Küstenkulisse.



„Wer Songkran oder die früheren Feiertage verpasst hat, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit für einen echten Urlaub“, sagte ein örtlicher Hotelmanager. „Pattaya ist bereit, Gäste aus aller Welt willkommen zu heißen.“

Mit Sonne, Strand, sportlicher Energie und ausreichend freien Tagen gilt der Juli 2025 schon jetzt als einer der besten Monate für einen Besuch in Pattaya. Ob Erholung, sportliche Herausforderung oder kulinarischer Genuss – dieser Ferienmonat bietet alles, was das Urlauberherz begehrt.