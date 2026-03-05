Pattaya rüstet sich für 39-Grad-Hitzewelle und plötzliche Sommergewitter

PATTAYA, Thailand – Heißes Wetter hält Pattaya und große Teile des östlichen Thailands fest im Griff. Das thailändische Meteorologische Amt warnt, dass die Temperaturen in mehreren Regionen auf bis zu 39 Grad Celsius ansteigen könnten.

Für Pattaya und die gesamte Ostküste werden Tageshöchstwerte von etwa 38 bis 39 Grad erwartet. Damit stehen der Stadt drückend heiße Bedingungen bevor – an den Stränden ebenso wie auf Baustellen und in den belebten Touristenzonen. Ausgelöst wird die Hitze durch ein Hochdrucksystem aus China, das sich über den Norden von Laos und Vietnam ausgedehnt hat und derzeit die Wetterlage in Thailand beeinflusst.







Gleichzeitig sagen Meteorologen für Teile des Ostens, darunter die Provinz Chonburi, sommerliche Gewitter voraus. Auch in Pattaya können sich plötzlich kräftige Gewitter mit starken Windböen und gelegentlichen Blitzen entwickeln, insbesondere am späten Nachmittag oder am Abend. Ursache dafür ist feuchte Luft aus dem Südchinesischen Meer, die durch südliche und südöstliche Winde ins Landesinnere geführt wird.

Behörden rufen Einwohner und Touristen dazu auf, Vorsichtsmaßnahmen gegen hitzebedingte Gesundheitsrisiken zu treffen. Empfohlen wird, ausreichend Wasser zu trinken, direkte Sonneneinstrahlung während der heißen Nachmittagsstunden möglichst zu vermeiden und aufmerksam auf rasch wechselnde Wetterbedingungen zu achten.



Auch für den Schiffsverkehr kann das Wetter kurzfristig gefährlich werden. Während im Andamanischen Meer Wellen von etwa einem Meter erwartet werden, können sie in Gewittergebieten auf über zwei Meter ansteigen. Bootsbetreiber sowohl im Golf von Thailand als auch in der Andamanensee werden daher aufgefordert, Gewitterzonen zu meiden.

Mit großer Hitze und gleichzeitig instabiler Wetterlage erlebt Pattaya damit eine typische, jedoch besonders intensive Phase des frühen Sommers – glühende Temperaturen am Tag und das Risiko plötzlicher Gewitter am Abend.



































