Pattaya wird bunt: Grand Holi Festival 2026 kehrt an den Strand zurück

PATTAYA, Thailand – Eine Explosion aus Farben, Musik und ausgelassener Strandstimmung erwartet Besucher in Pattaya, wenn das Amazing Thailand Grand Holi Festival Pattaya 2026 vom 13. bis 15. März an den Pattaya Beach zurückkehrt.

Das dreitägige Festival verwandelt den Central Pattaya Beach in eine lebendige Open-Air-Party mit farbenfrohen Pulverwürfen, mitreißender Musik und einer fröhlichen Atmosphäre direkt am Meer. Die Veranstaltung findet täglich von 15.00 bis 19.00 Uhr statt und lädt sowohl Einwohner als auch Touristen dazu ein, kostenlos an den Feierlichkeiten teilzunehmen.







Inspiriert vom traditionellen indischen Holi-Fest verbindet die Pattaya-Ausgabe kulturelle Tradition mit moderner Strandunterhaltung. So entsteht ein einzigartiges Fest entlang der Ostküste Thailands. Die Organisatoren versprechen energiegeladene DJ-Auftritte, ausgelassene Menschenmengen und eine fröhliche Umgebung, in der Teilnehmer farbiges Pulver in die Luft werfen, barfuß im Sand tanzen und gemeinsam ein Fest der Freude und Gemeinschaft feiern können.



Stadtverwaltung und Tourismusorganisatoren erwarten während der drei Festtage eine große Besucherzahl. Gäste werden ermutigt, helle Kleidung zu tragen und sich ganz auf die bunte Feststimmung einzulassen. Das Festival ist Teil umfassender Initiativen, um den Tourismus zu stärken und Pattayas Ruf als ganzjähriges Ziel für internationale Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen weiter auszubauen.

Während der Countdown läuft, wächst bereits die Vorfreude auf eines der visuell spektakulärsten Events im Veranstaltungskalender Pattayas für das Jahr 2026.



































