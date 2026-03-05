Gestrandet oder einfach länger geblieben – Touristen finden Ruhe am Pattaya Beach

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) beobachtet gemeinsam mit staatlichen Stellen und Partnern aus der Privatwirtschaft aufmerksam die Entwicklungen im Nahen Osten und koordiniert Unterstützung für Touristen, die von Flug- oder Reiseunterbrechungen betroffen sind. Auch wichtige Reiseziele wie Pattaya sind inzwischen vollständig in die entsprechenden Maßnahmen eingebunden.

TAT-Gouverneurin Thapanee Kiatphaibool betonte, dass Thailand der Sicherheit und dem Wohlbefinden aller Besucher höchste Priorität einräume. Tourismusakteure im ganzen Land – darunter auch Betreiber in Pattaya – arbeiten eng zusammen, um Reisende zu unterstützen, die von der angespannten Lage im Nahen Osten betroffen sind. Die TAT fungiert weiterhin als zentrale Kommunikationsstelle und stellt über ihre Regionalbüros in Phuket, Krabi, Phang Nga und Pattaya aktuelle und verlässliche Informationen für Unternehmen und Besucher bereit.







Lokale Tourismusverbände und Hotelgruppen in Pattaya, Phuket, Krabi und Phang Nga haben flexible Umbuchungs- und Stornierungsregelungen eingeführt sowie Sondertarife für verlängerte Aufenthalte angeboten. Zudem wurden Informationsdienste für Reisende ausgebaut. In Pattaya koordinieren Hotels und Tourismusbetriebe ihre Maßnahmen eng miteinander, um Gäste mit verzögerter Abreise bestmöglich unterzubringen und zu betreuen – ein weiteres Zeichen für die Widerstandsfähigkeit und Gastfreundschaft der Stadt.

Parallel dazu hat die Airports of Thailand (AOT) ihre Unterstützung an den Flughäfen verstärkt. Dazu gehören zusätzliche Fluginformationen für Passagiere, die Ausgabe von Trinkwasser an wartende Reisende sowie eine enge Abstimmung mit den Fluggesellschaften, um gestörte Flugpläne besser zu bewältigen.



Offizielle Stellen betonen, dass Thailand bereitsteht, um Besuchern bei jeglichen Reiseproblemen zu helfen – sei es bei Flugausfällen, Fragen zur Unterkunft oder bei der Organisation der Weiterreise. Das Land bleibe vollständig offen für Reisende und setze alles daran, Touristen auch in unerwarteten Situationen mit klaren Informationen und praktischer Unterstützung zur Seite zu stehen.

Neben der unmittelbaren Hilfe plant die Regierung auch vorbeugende Maßnahmen, um mögliche Auswirkungen auf den Tourismussektor abzufedern. Kurzfristige Programme sollen den Inlandstourismus stärken und die wirtschaftliche Dynamik erhalten, während langfristige Strategien darauf abzielen, Thailand als sekundären internationalen Luftverkehrsknotenpunkt weiter auszubauen.





Reisenden, die in den Nahen Osten oder in angrenzende Regionen reisen möchten, wird empfohlen, den aktuellen Flugstatus direkt bei ihrer Fluggesellschaft zu überprüfen. Weitere Unterstützung bieten das AOT Contact Center unter 1722, das TAT Call Center „1672 Travel Buddy“ sowie die Touristenpolizei unter der Hotline 1155.



































