Rathaus von Pattaya warnt Illegales Parken auf der South Pattaya Road wird nicht toleriert

PATTAYA, Thailand – Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde von Pattaya haben gemeinsam mit der Verkehrspolizei eine strenge Kontrolle entlang der South Pattaya Road durchgeführt, um gegen Fahrzeuge vorzugehen, die gegen Parkvorschriften verstoßen.

Bei der Aktion konzentrierten sich die Behörden auf Autos, die entgegen dem vorgeschriebenen Parksystem für gerade und ungerade Tage abgestellt waren, sowie auf Fahrzeuge, die unrechtmäßig auf Gehwegen parkten. Die Beamten betonten, dass falsches Parken keineswegs ein Kavaliersdelikt sei, da es direkt zu Verkehrsstaus beitrage, Fußgänger dazu zwinge, auf die Fahrbahn auszuweichen, und damit das Risiko von Unfällen erhöhe. Zudem schade es dem Image Pattayas als bedeutendes internationales Reiseziel.







Städtische Mitarbeiter erklärten, dass die Kontrollen konsequent im Rahmen der geltenden Gesetze durchgeführt würden. Autofahrer, die Warnungen ignorieren und Verstöße nicht umgehend beheben, müssen mit sofortigen Geldstrafen rechnen.

Die Maßnahme ist Teil einer fortlaufenden Kampagne, um den Verkehrsfluss zu verbessern, die Sicherheit von Fußgängern zu erhöhen und für mehr Ordnung in einem der verkehrsreichsten Bereiche der Stadt zu sorgen.



































