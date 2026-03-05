Konflikt im Nahen Osten legt über 200 Flüge am Flughafen Suvarnabhumi lahm

PATTAYA, Thailand – Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten führen weiterhin zu erheblichen Störungen im internationalen Flugverkehr. Am Flughafen Suvarnabhumi wurden inzwischen mehr als 200 Flüge gestrichen, während Behörden und Fluggesellschaften daran arbeiten, betroffene Passagiere zu unterstützen.

Nach Angaben der Flughafenbetreiber waren am 4. März 2026 um 14.00 Uhr insgesamt acht internationale Fluggesellschaften von den vorübergehenden Störungen betroffen. Dazu zählen EL AL Israel Airlines, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air, Kuwait Airways sowie Arkia Israeli Airlines.







Allein an diesem Tag wurden 54 Flüge gestrichen – darunter 27 Abflüge, von denen einer als Rückführungsflug geplant war, sowie 27 ankommende Verbindungen.

Seit dem 28. Februar bis zum 4. März summiert sich die Gesamtzahl der gestrichenen Flüge auf 209. Davon entfallen 108 auf Abflüge und 101 auf ankommende Flüge. Die Störungen stehen im Zusammenhang mit der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten und den daraus resultierenden Einschränkungen im Luftraum.

Der Flughafen Suvarnabhumi beobachtet die Situation weiterhin genau und arbeitet eng mit den betroffenen Fluggesellschaften zusammen, um sicherzustellen, dass Passagiere angemessene Unterstützung und aktuelle Informationen erhalten.



Reisende werden dringend gebeten, vor der Anreise zum Flughafen direkt bei ihrer Fluggesellschaft den aktuellen Status ihres Fluges zu überprüfen, da sich Änderungen kurzfristig ergeben können.

Für weitere Informationen und Unterstützung steht das rund um die Uhr erreichbare AOT Contact Center unter der Telefonnummer 1722 zur Verfügung. (TAT)



































