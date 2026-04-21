Pattaya rettet streunenden Hund nach schwerer Verletzung durch Pfeilattacke

PATTAYA, Thailand – Behörden in Pattaya eilten einem streunenden Hund zu Hilfe, nachdem Berichte eingegangen waren, dass das Tier durch einen im Brustbereich steckenden Pfeil schwer verletzt worden war.

Veterinärpersonal wurde umgehend zum Einsatzort gerufen und sedierte den Hund sicher, bevor er zur dringenden medizinischen Behandlung gebracht wurde. Das Tier befindet sich derzeit in tierärztlicher Versorgung.

Nach seiner Genesung soll der Hund in das Tierheim von Pattaya überführt werden, wo er rehabilitiert und später an ein geeignetes neues Zuhause vermittelt werden soll.







Bürgermeister Poramet Ngampichet erklärte, dass das Problem streunender Hunde weiterhin eine der größten Herausforderungen der Stadt sei. Pattaya habe daher seine Programme zur Sterilisation, Impfung und Bestandskontrolle weiter ausgebaut, um die Zahl streunender Tiere zu reduzieren und Gesundheitsrisiken zu minimieren.

Er fügte hinzu, dass die Stadt die Einrichtungen des Tierheims kontinuierlich verbessere, um eine systematischere Betreuung streunender Hunde zu gewährleisten, und gleichzeitig die Bevölkerung dazu ermutige, respektvoller und nachhaltiger mit Tieren zusammenzuleben.

















































