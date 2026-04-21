Deutscher Motorradfahrer kollidiert mit Fußgänger in Pattaya – Polizei findet mutmaßliche Drogen beim Opfer

PATTAYA, Thailand – Ein 29-jähriger Mann aus der Provinz Sa Kaeo wurde verletzt, nachdem er in den frühen Morgenstunden des 19. April von einem Motorrad erfasst wurde, während er eine Straße überquerte. Später entdeckte die Polizei in seiner Tasche eine verdächtige illegale Substanz.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht der Stadt Pattaya um 04:40 Uhr auf der Central Pattaya Road.







Rettungskräfte der Sawang Boriboon Foundation trafen am Unfallort ein und fanden den verletzten Fußgänger, identifiziert als Kittithat Pholsari, schwer verletzt mit einer starken Kopfverletzung und erheblichen Blutungen mitten auf der Fahrbahn. Er erhielt erste Hilfe und wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Unfallort fanden die Beamten zudem ein beschädigtes Honda PCX Motorrad. Der Fahrer, ein deutscher Staatsbürger, erlitt nur leichte Verletzungen und blieb vor Ort, um eine Aussage zu machen.

Während der Identitätsfeststellung des Opfers entdeckten die Beamten jedoch eine kleine Zip-Beutel-Verpackung mit kristalliner Substanz, die vermutlich Methamphetamin („Ice“) sein könnte. Die Substanz wurde als Beweismittel sichergestellt und wird nun forensisch untersucht.



Zeugen berichteten, dass der Fußgänger die Straße überquerte, als das Motorrad, das geradeaus mit hoher Geschwindigkeit fuhr, mit ihm kollidierte. Beide stürzten und rutschten über die Fahrbahn.

Die Polizei wertet derzeit CCTV-Aufnahmen aus und befragt weitere Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Zusätzlich wird die Untersuchung der mutmaßlichen Drogen im Besitz des Opfers ausgeweitet.

















































