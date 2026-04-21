Heldenhafte Rettung bewahrt Motorradfahrer Sekunden vor Zugunglück in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein Motorradfahrer entging nur knapp dem Tod, nachdem er in der Region Banglamung, Provinz Chonburi, eine Bahnübergangsschranke durchbrochen hatte und auf die Gleise gestürzt war – nur wenige Augenblicke bevor ein Zug die Stelle passierte.

CCTV-Aufnahmen dokumentierten den dramatischen Vorfall. Darauf ist zu sehen, wie der Fahrer trotz gesenkter Schranke in den Bahnübergang einfährt, die Kontrolle über sein Motorrad verliert und direkt auf die Gleise stürzt.







Bahnpersonal sowie ein vorbeifahrender Helfer („Good Samaritan“), der den Unfall beobachtet hatte, reagierten sofort. Sie eilten zur Unfallstelle und zogen den verletzten Fahrer nur Sekunden vor der Durchfahrt des Zuges von den Gleisen. Der Vorfall ereignete sich nahe dem Bahnübergang an der Chaiyapornvithi Road, Soi Prapa, im Osten von Pattaya.

Am Unfallort war die beschädigte Schranke bereits entfernt und zur Seite gelegt worden, um den Verkehr wieder freizugeben. Ein blau-schwarzes Honda Wave-Motorrad stand noch mit sichtbaren Frontschäden in der Nähe.

Suriya Plueangna, Mitarbeiter der Staatlichen Eisenbahn Thailands am Bahnübergang Prapa in Pattaya, erklärte, dass das Personal alle üblichen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten habe, einschließlich des Senkens der Schranken und der Aktivierung der Warnsignale vor der Zugdurchfahrt.

Der Fahrer habe dennoch versucht, den Bahnübergang zu überqueren und sei dabei gegen die Schranke geprallt. Anschließend sei er auf die Gleise gestürzt.

Suriya bestätigte, dass Mitarbeiter gemeinsam mit einem Passanten sofort eingriffen und den Fahrer rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zogen.

Der Beinahe-Unfall ereignete sich nur wenige Wochen nach einem tödlichen Bahnübergangsunfall etwa fünf Kilometer entfernt beim Huai Yai Railway Crossing, bei dem Anfang des Monats zwei Menschen ums Leben kamen.

















































