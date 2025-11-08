Pattaya räumt Loy-Krathong-Reste über Nacht – Strände bis zum Morgengrauen sauber

PATTAYA, Thailand – Nach den Feierlichkeiten zum Loy Krathong waren städtische Umwelt- und Reinigungsteams über Nacht im Einsatz, um Krathongs aus Meer und Stränden zu sammeln. Die Einsatzkräfte arbeiteten an den Stränden von Jomtien, Pattaya, Naklua und Wong Amat, um die Küste der Stadt vor Sonnenaufgang wieder sauber zu machen und Touristen einen makellosen Ausblick zu bieten.







Die Stadt betonte ihr Engagement für den Umweltschutz und die Erhaltung der Schönheit Pattayas nach dem Festival. Zwischen 19 und 22 Uhr wurden acht Boote eingesetzt, um schwimmende Krathongs einzusammeln, während die Morgenschicht die verbleibenden Reste an den Stränden entfernte.



































