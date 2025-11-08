Pattaya bekräftigt seine Tierliebe – stellvertretender Bürgermeister findet Streuner gesund und zufrieden

PATTAYA, Thailand – Manot Nongyai, stellvertretender Bürgermeister von Pattaya, besuchte das städtische Hundeschutzheim, nachdem in der Öffentlichkeit Beschwerden über angeblich schwache Zäune und fehlende überdachte Bereiche zum Schutz der Tiere vor Sonne und Regen laut geworden waren.



Nach einer gemeinsamen Inspektion mit Vertretern des Chonburi Provincial Livestock Office und des Bezirks Banglamung stellte das Team fest, dass die Anschuldigungen unbegründet waren. Über 200 Hunde im Tierheim befanden sich in guter Gesundheit und wurden angemessen versorgt – mit ausreichend Futter, Unterkünften und wöchentlichen tierärztlichen Untersuchungen durch das Pattaya Animal Hospital.







Manot erklärte, dass das Tierheim vor allem Hunde aufnimmt, die aggressiv, alt oder nicht sicher in der Gemeinschaft leben können. Diese Maßnahme helfe, Konflikte zwischen Menschen und Tieren zu vermeiden und fördere zugleich Pattayas Image als „tierfreundliche Stadt“. Das Projekt diene auch als Vorbild dafür, streunenden Hunden eine zweite Chance auf ein sicheres und fürsorgliches Zuhause zu geben.



































