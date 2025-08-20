Pattaya Polizei und Chonburi Transportamt bündeln Kräfte gegen Verkehrschaos

PATTAYA, Thailand – Die Verkehrspolizei Pattaya koordinierte sich mit dem Chonburi Provincial Transport Office (Zweigstelle Banglamung), um die Aufsicht über den öffentlichen Verkehr in der Stadt zu verstärken.

Die Sitzung im Polizeirevier Pattaya wurde von Pol. Lt. Col. Panupong Nimsuwan, Verkehrsinspektor der Pattaya Polizei, gemeinsam mit Watcharapong Promchatree, Transportfachbeamter, geleitet. Vertreter von Songthaew-, Taxi- und App-basierten Fahrdienstkooperativen nahmen teil, um drängende Transportprobleme zu besprechen.







Die Hauptziele bestanden darin, sicherzustellen, dass alle öffentlichen Fahrzeuge – Songthaews, Taxis und App-Fahrdienste – legal mit den erforderlichen Lizenzen betrieben werden, die Staus durch unregulierte Fahrzeuge reduziert werden und die neuen Vorschriften im Königlichen Amtsblatt umgesetzt werden. Ab Oktober 2025 müssen alle Ride-Hailing-Fahrzeuge und Motorräder offiziell als öffentlicher Verkehr registriert sein, und die Fahrer benötigen eine öffentliche Fahrerlizenz.

Nach dem Treffen führten gemeinsame Polizei- und Transportteams Straßenkontrollen in der Nähe des Central Pattaya Beach (Second Road) durch. Beamte überprüften öffentliche Führerscheine, Ror Yor.18-Registrierungen für Ride-Hailing-Fahrzeuge sowie die Einhaltung der Parkverbote. Mehrere Fahrer wurden ohne die erforderlichen Dokumente angetroffen und erhielten Verwarnungen sowie Hinweise, sich unter dem neuen System zu registrieren.



Darüber hinaus ermutigten die Behörden die Betreiber von Transportdiensten, auf elektrische Taxis und elektrische Songthaews von Marken wie Toyota, MG, AION und DYD umzusteigen. Dieser Schritt ist Teil von Pattayas Initiative für saubereren, sichereren und effizienteren öffentlichen Verkehr und unterstützt eine umweltfreundlichere städtische Zukunft.



































