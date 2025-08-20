Drei Ostprovinzen bündeln Kräfte für „EEC Travel Mart“ zur Stärkung des thailändischen Tourismus

PATTAYA, Thailand – Die Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong im östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) intensivieren ihre Bemühungen zur Förderung der thailändischen Tourismusbranche durch den „EEC Travel Mart“. Die Veranstaltung dient als bedeutendes Business-Matching-Event, um Netzwerke zu stärken, Märkte zu erweitern und nachhaltiges Wachstum im Tourismussektor zu fördern.







Die Veranstaltung fand am 19. August im Nong Nooch Pattaya International Convention and Exhibition Center statt. Vizebürgermeisterin Thitiphan Phettrakul von Pattaya nahm gemeinsam mit hochrangigen Beamten und Unternehmensvertretern teil. Die Eröffnungszeremonie leitete Adirek Un-osot, stellvertretender Gouverneur der Provinz Chonburi.



Adirek betonte, dass der Tourismus ein zentraler Motor der thailändischen Wirtschaft sei. Die EEC-Region verfüge über herausragendes Potenzial dank ihrer weltklasse Attraktionen, kulturellen Vielfalt und professionellen Anbietern.

„Der EEC Travel Mart ist eine wichtige Plattform, um Vertrauen aufzubauen, das Image der Region zu stärken und die EEC als erstklassiges internationales Reiseziel zu positionieren“, erklärte er.

Business Matching erfolgreich

Beim diesjährigen Travel Mart trafen über 220 Reiseeinkäufer aus ganz Thailand auf mehr als 250 Anbieter aus den Bereichen Hotels, Reiseveranstaltungen und Entertainment. Die Veranstaltung bot Gelegenheit zum Ideenaustausch, zur Präsentation von Tourismusprodukten und -dienstleistungen und zur Erschließung sowohl etablierter als auch neuer Märkte.



Trends und Erfahrungen im Fokus

Neben den Geschäftssitzungen bot das Event ein Seminar zu Reisetendenzen, bei dem führende Tourismusexperten neue Routen, Lifestyle-Erlebnisse und den einzigartigen Charme der EEC-Provinzen präsentierten.

Die Stärke der EEC

Mit unberührten Stränden, luxuriösen Resorts, kulturellen Sehenswürdigkeiten, lokaler Lebensart und moderner Infrastruktur bietet die EEC alles, was internationale und inländische Reisende suchen. In Kombination mit hochwertigem Gastgewerbe und kulinarischen Angeboten positioniert sich die Region weiterhin als führender Tourismushub in Südostasien.













































