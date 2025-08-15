Pattaya Polizei gewinnt „Stronger Together“-Preis und stärkt Sicherheit

PATTAYA, Thailand – Die Pattaya City Police wurden für ihre herausragende Arbeit im nationalen Programm „Stronger Together“ ausgezeichnet und erhielten den regionalen ersten Platz für ihre Bemühungen, Polizeiarbeit mit gemeinschaftlichen Initiativen zur öffentlichen Sicherheit und sozialen Anliegen zu verbinden.

Am 14. August besuchte Pol. Lt. Gen. Prachuap Wongsuk, stellvertretender Kommissar der Royal Thai Police, die Pattaya City Police Station, um das Programm zu evaluieren. Begleitet wurde er von Pol. Col. Nuntawut Suwanlaong, stellvertretender Kommissar der Region 2, Pol. Col. Chatree Sukhsiri, stellvertretender Kommissar der Chonburi Provincial Police, Pol. Col. Anek Sratongyu, Leiter der Pattaya City Police, sowie von leitenden Beamten, Vertretern der Stadtverwaltung und Partnern aus der Gemeinschaft.







Die Bewertung konzentrierte sich auf große Polizeistationen, wobei Pattaya City Police gegen neun weitere Stationen aus Region 2 antrat, um eine nationale Auszeichnung zu erhalten, die am Polizeitag am 17. Oktober 2025 vom Kommissar der Royal Thai Police verliehen wird. Pattaya wurde für konkrete Erfolge in Kriminalprävention, öffentlicher Sicherheit und Gemeinschaftsdiensten nominiert.

Während der Evaluation präsentierte die Station ihre Errungenschaften durch Videodemonstrationen und detaillierte Briefings. Höhepunkte waren Anti-Drogen-Einsätze in Jomtien Soi 2 und 3, die Installation digitaler Überwachungsuhren, der Einsatz KI-gestützter CCTV-Systeme in Risikobereichen sowie die Einrichtung von Servicepunkten auf Koh Larn mit Schnellreaktionspatrouillen zum Schutz von Touristen.

Vertreter von Regierungsbehörden, lokalen Organisationen und Gemeindeverbänden berichteten von ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Pattaya Police und hoben hervor, wie das „Stronger Together“-Programm zentrale Herausforderungen adressiert, das Vertrauen der Öffentlichkeit gestärkt und die Sicherheit von Bewohnern und Besuchern verbessert hat.



Pol. Lt. Gen. Prachuap kommentierte: „‚Stronger Together‘ ist ein Eckpfeiler der nationalen Strategie, inzwischen im sechsten Jahr und mit 1.484 Polizeistationen landesweit sowie über 590.000 beteiligten Beamten. Dieses Programm stärkt die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gemeinschaft, reduziert Kriminalität und schafft nachhaltige Sicherheitsnetze.“ Er fügte hinzu, dass die Ergebnisse der regionalen Bewertung mit anderen Stationen verglichen und offiziell eingestuft werden, wobei die Auszeichnungen entsprechend verteilt werden.

Im Rahmen des Besuchs überreichte das Pattaya City Police Advisory Committee dem stellvertretenden Kommissar Prachuap Geschenke, darunter einen LED-Bildschirm im Wert von 285.900 Baht zur Unterstützung der Polizeiarbeit sowie eine Gedenktafel als Dank für die enge Zusammenarbeit und Unterstützung.



































