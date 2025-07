Pattayas Bürgermeister empfängt österreichischen Botschafter zu Gesprächen über Tourismus und Langzeitaufenthalte

PATTAYA, Thailand – Poramet Ngampichet, Bürgermeister von Pattaya, hat S.E. Herrn Wilhelm Maximilian Donko, Botschafter von Österreich in Thailand, bei dessen offiziellem Besuch in Pattaya empfangen. Ziel des Treffens war es, gemeinsam Möglichkeiten zur Stärkung der touristischen Zusammenarbeit auszuloten. Die Gespräche fanden in freundlicher Atmosphäre im Empfangsraum des Rathauses von Pattaya statt.







Während des Austauschs erörterten beide Seiten Ideen und Strategien, um mehr österreichische Touristen für Pattaya zu begeistern. Besonderes Augenmerk lag auf den Stärken Pattayas: der strategisch günstigen Lage in der Nähe von Bangkok, der unkomplizierten Anreise sowie der Beliebtheit der Stadt als Langzeitdestination, die gerade bei Besuchern aus Österreich geschätzt wird.



Das Treffen gilt als wichtiger Schritt zum Aufbau eines Netzwerks für touristische Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pattaya und der österreichischen Botschaft in Thailand, mit dem Ziel, künftig auch kulturelle und touristische Austauschprojekte zu fördern.