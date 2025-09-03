Pattaya plant Kunstrasen-Fußballplatz an School No. 8

PATTAYA, Thailand – Nach Jahrzehnten mit staubigen und überfluteten Flächen startet Pattaya nun die Modernisierung vor der Pattaya City School Nr. 8 (Phatthayanukul). Geplant sind ein Kunstrasen-Fußballplatz und Parkmöglichkeiten für die Gemeinde.



Vize-Bürgermeister Kritsana Boonsawat und Stadträte inspizierten das Projekt. „Schüler, Lehrer und Anwohner haben lange unter Staub, Überschwemmungen und Parkplatzmangel gelitten“, so Kritsana. Mit Input von Schulverwaltung und lokalen Führern wurde ein klarer Plan entwickelt.

Das 2.000-Quadratmeter-Projekt kostet rund 20 Millionen Baht. Nach Genehmigung zusätzlicher Mittel durch den Stadtrat soll der Bau 2026 beginnen. Die Stadt betont schnelle Umsetzung, um Schülern und Bewohnern rasch Vorteile zu bieten.



































