Nackte Frau nach Verkehrschaos nahe Autobahn Pattaya ins Krankenhaus eingeliefert

PATTAYA, Thailand – Panik brach am späten Montagabend auf der Sukhumvit Road aus, als eine unbekleidete Frau den Verkehr beim Kreisverkehr Motorway Pattaya North querte und Autofahrer in Schrecken versetzte.

Rettungskräfte von Sawang Boriboon wurden gegen 23:00 Uhr am 1. September nach einem Hinweis eines besorgten Bürgers alarmiert und trafen gemeinsam mit der Polizei der Pattaya City Station am Ort ein. Die Frau, geschätzt 35–40 Jahre alt und nur mit einer Hose bekleidet, wirkte verwirrt und aufgebracht, lief entlang der Straße und sprach unzusammenhängend.



Die Rettungsteams benötigten einige Zeit, um die Frau zu beruhigen und zu sichern, bevor sie sicher ins Bhattamakum-Krankenhaus gebracht wurde, wo sowohl eine körperliche als auch eine psychologische Untersuchung durchgeführt wurde. Die Behörden teilten mit, dass Ermittlungen zur Klärung der Ursache des Vorfalls und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in der Gegend laufen.



































