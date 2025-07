Pattaya kämpft ums Überleben, weil selbst die Hochsaison die Verluste nicht mehr ausgleicht

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Mitten in der Nebensaison in Pattaya gelingt es vielen Beschäftigten aus Gastronomie und Nachtleben, gerade noch über die Runden zu kommen – aber nicht ohne Druck. Während erfahrene Geschäftsinhaber und Angestellte den alljährlichen Rückgang fest einkalkuliert haben, fühlt sich dieses Jahr für manche anders an. Die eigentliche Sorge? Dass selbst die Hochsaison nicht mehr reicht, um Verluste auszugleichen.

„Es ist ja nicht so, dass die Nebensaison überraschend kommt“, meint ein langjähriger Expat. „Das passiert jedes Jahr. Aber die Leute sparen trotzdem nicht. Thais geben gern Geld aus und planen kaum über ein paar Monate hinaus.“ Andere stimmen zu und fordern ein Umdenken in Richtung finanzieller Vorsorge.







Jüngere Barangestellte und kleine Geschäftsbetreiber sehen das Problem jedoch tiefer liegend. „Selbst wenn man plant – wie soll man denn sparen, wenn die Rechnungen steigen und die Kunden weniger werden?“, fragt eine Kassiererin einer Bierbar. Die psychische Belastung wiege ebenso schwer: „Wir sind nicht nur pleite – wir fühlen uns vergessen.“

Viele machen die veränderte Touristenstruktur verantwortlich. Mehrere Online-Kommentare kritisieren Billigurlauber aus großen asiatischen Märkten. „Chinesische Touristen haben in Pattaya nie wirklich Geld gelassen“, heißt es in einem Beitrag. „Und indische Gruppen – ich hab mal gesehen, wie vier Männer sich eine Ladyboy teilen wollten, nur um Geld zu sparen.“

Ein anderer Einheimischer ergänzt: „Chinesische Busse fahren eh nur zu chinesischen Läden. Inder handeln bei Big C noch um Rabatt. Was bleibt da hängen?“ Doch nicht alle stimmen überein. „Falsch“, kontert ein Nutzer. „Chinesen geben schon Geld aus – sie schlafen in teuren Hotels. Die anderen sind knausrig.“



Unabhängig von der Herkunft stellen einige Pattayaner das Geschäftsmodell der Stadt in Frage. „Die Bars sind alt. Die Mädels sind alt. Alle kleben nur noch am Handy. Langweilig“, meint ein früherer Stammgast. „Preise steigen, Sicherheit sinkt, Service wird schlechter. Sogar meine Lieblingsrestaurants bringen die Bestellung nicht mehr richtig.“

Für viele geht es weniger um den Preis als um das Verhältnis von Preis und Leistung. „Wenn das Angebot besser ist, zahle ich auch gern mehr. Aber ich will auch sicher laufen, die Straße überqueren können, ohne mein Leben zu riskieren, und mich nicht ständig übers Ohr gehauen fühlen.“

Doch selbst die Hochsaison verspricht keine Rettung mehr. „Songkran … und dann bumm“, sagt ein Hotelbesitzer. „Seit April sind die Verkäufe in Pattaya um über 50 % eingebrochen, als plötzlich die chinesischen Touristen wegblieben.“



Einige sind auch vom Chaos während der Spitzenzeiten genervt. „Die können Songkran behalten“, schreibt ein Condo-Bewohner. „Der traditionelle Teil ist schön, aber der Rest? Schrecklich. Staus ohne Ende – aus 5,5 Stunden Fahrt werden 9. Anstehen fürs Tanken, dreimal um den Block für einen Parkplatz. Schlimm. Viele aus meinem Condo versuchen, mittags zurück zu sein, um dem Wahnsinn zu entkommen.“

Während manche es genießen, dass die Straßen leerer sind, sagen andere, das könne nicht ewig so weitergehen. „Pattaya muss sich fragen, welche Touristen es überhaupt will“, warnt ein erfahrener Geschäftsmann. „Die alte Formel funktioniert nicht mehr.“