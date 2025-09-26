Pattaya kämpft mit Prostitutions-Problem an der Beach Road

PATTAYA, Thailand – Einst als lebendiges Touristenziel gefeiert, erzählt Pattayas Beach Road heute eine Geschichte, die viele lieber verdrängen würden. Die Straßenprostitution – insbesondere durch ausländische Sexarbeiterinnen – ist längst Teil des Stadtbildes geworden und findet offen entlang der Strandpromenade statt. Besucher wie Einheimische fragen sich, wie solche Aktivitäten mit so wenig sichtbarer Kontrolle fortbestehen können.



Seit Jahrzehnten steht die Beach Road für Nachtleben, Bars und Unterhaltung, die Touristen aus aller Welt anziehen. Doch neben den Neonlichtern und der Strandlebensfreude hat sich auch die Präsenz von Prostituierten etabliert – sichtbar und oft sogar am helllichten Tag. Die Durchsetzung der Gesetze wirkt dabei eher sporadisch. Zwar kommt es gelegentlich zu Polizeieinsätzen, wie kürzlich bei der Festnahme mehrerer ugandischer Frauen wegen Prostitution, doch diese Aktionen ändern wenig am größeren Muster.

Einheimische und Langzeiturlauber weisen auf den Widerspruch hin: Pattaya wirbt als familienfreundliches, internationales Touristenzentrum, doch mitten in der Stadt existieren Bereiche, in denen illegale Aktivitäten weitgehend unbehelligt stattfinden. Wer die Beach Road entlangläuft, kann das Angebot nicht übersehen, während die Behörden nur selten konsequent einschreiten oder auf die Sorgen der Öffentlichkeit reagieren.







Kritiker argumentieren, dass diese Duldung ein tieferliegendes Problem widerspiegelt: Tourismus-Einnahmen scheinen wichtiger zu sein als Recht und Ordnung. Dadurch riskiert Pattaya den Eindruck, eine gesetzlose und unsichere Stadt zu sein – ein Image, das dem Ruf als Reiseziel schadet. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wer von dieser Toleranz profitiert und wer mit den sozialen Folgen zurückbleibt.

Für viele Touristen, die ein aufregendes, aber sicheres Erlebnis erwarten, ist die Realität ernüchternd. Manche blicken darüber hinweg, andere fühlen sich unwohl oder gar bedroht. Auch die lokale Gemeinschaft ringt mit den sichtbaren Folgen und der Auswirkung auf moralische Standards.



Die Herausforderung für Pattaya ist klar: Die Stadt muss ihre wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus mit der Durchsetzung von Gesetzen und gesellschaftlichen Normen in Einklang bringen. Ohne sichtbare und kontinuierliche Maßnahmen – durch strengere Kontrollen, regelmäßige Polizeieinsätze und klare öffentliche Kommunikation – droht die Normalisierung eines Geschäfts, das viele lieber reguliert oder abgeschafft sähen. Die Beach Road mag im Neonlicht glänzen, doch dahinter bleibt eine offene Frage: Zu welchem Preis kommt der Tourismus?



































