Pattaya ist kein Nacktbadestrand – klare Regeln für öffentliches Verhalten

PATTAYA, Thailand – Ein Vorfall am frühen Morgen des 7. März hat erneut Fragen über öffentliches Verhalten am Pattaya Beach aufgeworfen. Gegen 5:00 Uhr beobachteten Passanten in der Nähe des alten Piers an der Pattaya Beach Road eine Gruppe von vier ausländischen Touristen – zwei Männer und zwei Frauen – die teilweise entkleidet ins Meer liefen und im Wasser spielten.

Nach Angaben des Augenzeugen Nattawut, eines örtlichen Motorradtaxifahrers, zogen die Männer ihre Hemden aus und blieben nur in Unterwäsche, während auch die Frauen ihre äußere Kleidung ablegten, bevor sie ins Wasser rannten. Die Szene sorgte bei thailändischen und ausländischen Spaziergängern für sichtliche Überraschung.







Auch wenn manche das Verhalten als harmlosen Spaß betrachten mögen, bleibt festzuhalten: Pattaya ist kein Nacktbadestrand und sollte auch keiner werden. Die Strände der Stadt sind öffentliche Räume, die von Familien, Kindern und Touristen aus vielen Kulturen genutzt werden. Verhalten, das gesellschaftliche und rechtliche Grenzen überschreitet, kann andere Besucher verunsichern und dem Image der Stadt schaden.

Gerade in einer Zeit, in der Pattaya verstärkt in Festivals, Infrastruktur und internationale Tourismuswerbung investiert, könnten solche Vorfälle alte Klischees wieder verstärken.

Behörden sollten daher sicherstellen, dass Regeln klar kommuniziert und konsequent durchgesetzt werden. Sichtbare Patrouillen am Strand – besonders in den Nacht- und frühen Morgenstunden – könnten helfen, ähnliche Situationen zu vermeiden. Die Botschaft sollte klar sein: Pattaya heißt Besucher aus aller Welt willkommen – doch die Stadt ist und bleibt kein Nacktbadestrand.



































