Heißes Wetter in Pattaya hält an – vereinzelte Gewitter möglich

PATTAYA, Thailand – In Pattaya bleibt das Wetter weiterhin heiß, während vereinzelt Gewitter und starke Windböen auftreten können, teilte das Thai Meteorological Department mit.

Zwar haben die Niederschläge in vielen Teilen Oberthailands insgesamt abgenommen, doch können besonders am Nachmittag oder Abend noch lokale Gewitter entstehen. Ursache ist ein Hochdrucksystem aus China, das mit feuchten südlichen und südöstlichen Winden über dem Land zusammentrifft.







Für Pattaya und die Küstengebiete von Chonburi bedeutet dies überwiegend heißes Wetter mit gelegentlichen kurzen Regenschauern und starken Windböen. Behörden raten Einwohnern und Touristen, bei plötzlich auftretenden Gewittern vorsichtig zu sein.

Auch die See im Golf von Thailand wird unruhiger. Wellen können ein bis zwei Meter erreichen und bei Gewittern über zwei Meter ansteigen. Kleine Boote sollten stürmische Gebiete meiden.

Zudem bleiben Staub- und Dunstwerte in mehreren Regionen moderat bis relativ hoch, da schwache Luftzirkulation die Verteilung von Partikeln verlangsamt.



































