Großes deutsches Kreuzfahrtschiff zieht vor Pattaya die Blicke auf sich

PATTAYA, Thailand – Ein beeindruckender Anblick sorgt derzeit vor der Küste von Pattaya für Aufmerksamkeit. Das große Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 6 liegt im Golf von Thailand vor Anker und zieht die Blicke von Einheimischen und Touristen entlang der Küste auf sich. Mit seinem markanten dunkelblauen Rumpf und den hohen weißen Decks ist das Schiff von mehreren Aussichtspunkten entlang der Küste gut sichtbar.

Die Mein Schiff 6 gehört zur deutschen Reederei TUI Cruises, einem Gemeinschaftsunternehmen der TUI Group und der Royal Caribbean Group. Das moderne Kreuzfahrtschiff wurde 2017 in Dienst gestellt und gehört zur neuesten Generation der Mein-Schiff-Flotte.







Mit einer Länge von rund 295 Metern, einer Breite von über 35 Metern und einer Vermessung von etwa 99.000 Tonnen kann das Schiff rund 2.500 Passagiere beherbergen. Betreut werden sie von etwa 1.000 internationalen Crewmitgliedern. Auf 15 Passagierdecks bietet das Schiff zahlreiche Einrichtungen wie Restaurants, Pools, Spa- und Wellnessbereiche, Theater, Sportanlagen sowie großzügige Promenadendecks.

An Bord befinden sich überwiegend deutschsprachige Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kreuzfahrten sind für ihr „Premium All-Inclusive“-Konzept bekannt, bei dem viele Restaurants, Getränke, Unterhaltung und Aktivitäten bereits im Reisepreis enthalten sind.

Derzeit befindet sich das Schiff auf einer Südostasien-Route, die mehrere Länder der Region miteinander verbindet. Solche Reisen beginnen häufig in Singapore und führen über Stationen in Thailand und Vietnam. Für Besuche in Bangkok und Pattaya legen Kreuzfahrtschiffe in der Regel im Laem Chabang Port an, etwa 30 Kilometer von Pattaya entfernt und der wichtigste Tiefseehafen für die Region Bangkok.

Von dort aus unternehmen Passagiere oft organisierte Ausflüge nach Pattaya, Bangkok oder zu kulturellen Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Viele Routen führen außerdem nach Phu My Port als Zugang zu Ho Chi Minh City sowie nach Da Nang in Zentralvietnam. Längere Reisen können auch Ziele wie Hong Kong oder Inseln in Malaysia einschließen.

Für Pattaya und die umliegende Region bringt der Besuch eines großen Kreuzfahrtschiffs häufig wirtschaftliche Impulse. Wenn Schiffe im Hafen von Laem Chabang anlegen, gehen oft Hunderte oder sogar Tausende Passagiere an Land, besuchen Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Märkte und Einkaufszentren. Davon profitieren auch Reiseveranstalter, Transportdienste und lokale Guides.

Während die Mein Schiff 6 derzeit noch vor der Küste sichtbar ist, genießen ihre Gäste den Blick auf das tropische Wasser des Golfs von Thailand. Schon bald wird das Schiff jedoch seine Reise fortsetzen und den nächsten Hafen auf seiner Route durch Südostasien anlaufen.



































