IWF sieht Potenzial für Thailand als globales Finanzzentrum

PATTAYA, Thailand – Die Idee, Thailand als regionales Finanzzentrum zu positionieren, gewinnt zunehmend an Bedeutung in der wirtschaftspolitischen Diskussion des Landes. Unterstützung erhält diese Vision auch von internationalen Institutionen wie dem International Monetary Fund (IWF), der Thailand mehrere strukturelle Vorteile für eine solche Entwicklung bescheinigt.

Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg wird im Oktober 2026 erreicht, wenn Thailand die Jahrestagungen des International Monetary Fund und der World Bank Group ausrichtet. Die Veranstaltung findet im Queen Sirikit National Convention Center statt und bringt führende Wirtschaftspolitiker, Zentralbanker, Finanzminister und Finanzexperten aus der ganzen Welt zusammen.







Nach Angaben der IWF-Direktorin Kristalina Georgieva verfügt Thailand über das Potenzial, sich zu einem bedeutenden wirtschaftlichen und finanziellen Zentrum in Südostasien zu entwickeln. Faktoren wie makroökonomische Stabilität, ein gut entwickeltes Bankensystem sowie die strategische Lage im Zentrum regionaler Handels- und Investitionsströme stärken diese Einschätzung.

Parallel dazu arbeitet die thailändische Regierung an einem Gesetzesentwurf, dem sogenannten Financial Hub Act. Ziel dieser Initiative ist es, ein wettbewerbsfähigeres Umfeld für internationale Finanzinstitute zu schaffen, die eine regionale Basis in Asien suchen. Langfristig soll Thailand damit mit etablierten Finanzplätzen wie Singapore und Hong Kong sowie aufstrebenden Zentren wie Dubai konkurrieren können.

Der Gesetzesvorschlag sieht verschiedene steuerliche und regulatorische Anreize vor, um Investitionen anzuziehen. Dazu gehören mögliche Senkungen der Körperschaftssteuer für qualifizierte Finanzunternehmen, Steuerbefreiungen auf bestimmte Dividenden aus verbundenen Unternehmen sowie reduzierte Quellensteuern bei internationalen Zahlungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gewinnung hochqualifizierter Fachkräfte. Geplant ist unter anderem ein pauschaler Einkommensteuersatz von etwa 15 Prozent für ausländische Experten in bestimmten Finanzsektoren. Gleichzeitig sollen thailändische Fachkräfte im Ausland motiviert werden, ins Land zurückzukehren. Für sie könnte eine Einkommenssteuerobergrenze von rund 17 Prozent für einen Zeitraum von fünf Jahren gelten.

Zur Vereinfachung von Verwaltungsverfahren plant die Regierung zudem die Einrichtung einer zentralen Behörde, einer sogenannten One Stop Authority (OSA). Diese soll Genehmigungen, Lizenzen und regulatorische Verfahren bündeln und dadurch die Gründung von Finanzunternehmen in Thailand deutlich erleichtern. Ergänzend sind Verbesserungen bei Visa- und Arbeitserlaubnisverfahren sowie Lockerungen bestimmter Eigentumsregelungen für ausländische Fachkräfte vorgesehen.



Experten betonen jedoch, dass der Aufbau eines globalen Finanzzentrums ein langfristiger Prozess ist. Etablierte Finanzplätze entstanden über Jahrzehnte hinweg durch stabile Regulierung, Vertrauen der Investoren und eine hochentwickelte Finanzinfrastruktur.

Sollten die geplanten Reformen jedoch konsequent umgesetzt werden, könnte Thailand seine Rolle langfristig erweitern – von einem weltweit bekannten Tourismusziel hin zu einem wichtigen Finanzknotenpunkt in Südostasien.



































