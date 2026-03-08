Touristengeld zirkuliert in Pattaya und unterstützt lokale Wirtschaft und Familien

PATTAYA, Thailand – Mit der Rückkehr internationaler Besucher kommt auch wieder mehr Geld in den Umlauf in Pattayas Nachtlebenvierteln. Einnahmen aus Bars und Unterhaltungslokalen sorgen nicht nur für Beschäftigung in der Stadt, sondern unterstützen auch Familien in anderen Regionen Thailands.

Geschäftsinhaber berichten, dass der Geldfluss in Bars, Restaurants, Straßenküchen und kleinen Geschäften in den vergangenen Monaten spürbar zugenommen hat. Besonders Beschäftigte im Nachtleben – etwa Hostessen und Barpersonal – verfügen wieder über ein regelmäßiges Einkommen, das sie für Miete, Essen und Transport ausgeben.







Viele dieser Arbeitnehmerinnen gehören auch zu den Stammkunden lokaler Straßenhändler, Märkte und kleiner Geschäfte. Händler berichten, dass die Nachfrage nach Essen und Alltagsprodukten besonders nach den Abend- und Nachtschichten steigt.

Ein Teil des verdienten Geldes wird zudem an Familien in den Heimatprovinzen geschickt, vor allem in den Nordosten und Norden Thailands. Diese Überweisungen helfen Eltern, Kindern und Verwandten und sorgen dafür, dass Einnahmen aus dem Tourismus weit über Pattaya hinaus wirken.

Ökonomen weisen häufig darauf hin, dass Geld aus dem Tourismus in Städten wie Pattaya mehrfach durch die lokale Wirtschaft zirkuliert – von Unterhaltungslokalen über Lebensmittelhändler bis hin zu Transportdiensten und Marktverkäufern.

Trotz weiterhin bestehender Herausforderungen sagen viele kleine Geschäftsinhaber, dass der wieder stärkere Geldfluss im Nachtleben Pattayas entscheidend dazu beiträgt, Arbeitsplätze zu sichern und lokale Existenzen zu stabilisieren.



































