Book Theerachaya gewinnt die Krone bei Miss Tiffany’s 2026

PATTAYA, Thailand – Am 1. März erstrahlte das Finale von Miss Tiffany’s 2026 im berühmten Tiffany’s Show Theater in Pattaya. Am Ende des glamourösen Abends wurde Book Theerachaya Pimkittidet zur neuen Gewinnerin eines der bekanntesten Transgender-Schönheitswettbewerbe Thailands gekrönt.

Die Show begann spektakulär, als alle 24 Kandidatinnen in strahlenden hellblauen Abendkleidern die Bühne betraten und damit den Ton für einen glanzvollen Abend setzten. Moderator Aun Phuwanat Khunpholin führte das Publikum durch das Programm, während die Zuschauer im ausverkauften Theater mit großem Applaus reagierten.







Unter dem Motto „Rise as One“ stand der Wettbewerb in diesem Jahr nicht nur für Schönheit, sondern auch für Empowerment, Vielfalt und Gleichberechtigung. In den zwei Monaten vor dem Finale hatten die Teilnehmerinnen ihre persönlichen Geschichten, Herausforderungen und Ziele vorgestellt.

Der erste Sonderpreis des Abends, „The Future of Beauty by Wansiri Hospital“, ging an Kandidatin Nummer 7, Maprang Pimprata Pongchaivivat. Später präsentierten sich alle Teilnehmerinnen erneut in eleganten Abendkleidern. Der Preis für das beste Abendkleid ging an Kandidatin Nummer 22, Seven Janyaporn Pala, während Meepoo Wasita Chaikulchuen (Nummer 2) den Titel Miss Photogenic erhielt. Anschließend wurden die Top 10 Finalistinnen bekannt gegeben.

In der Bademodenrunde präsentierten sich die Finalistinnen in eleganten Einteilern und wurden von lautem Jubel des Publikums begleitet. Schließlich erreichten sieben Kandidatinnen die Fragerunde, in der sie mit Selbstbewusstsein und klaren Antworten überzeugten.

Im entscheidenden Moment des Abends wurden die Gewinnerinnen bekannt gegeben: Sea Games Mint Ondam belegte den dritten Platz als Second Runner-Up, Maprang Pimprata Pongchaivivat wurde First Runner-Up, und Book Theerachaya Pimkittidet gewann den Titel Miss Tiffany’s 2026.

Für Book ist der Sieg der Höhepunkt eines langen Weges. Bereits 2018 hatte sie am Wettbewerb teilgenommen und damals den zweiten Platz erreicht. Acht Jahre später kehrte sie mit neuer Entschlossenheit zurück – und erfüllte sich schließlich ihren Traum.

„Dieser Moment gehört allen, die niemals aufgeben“, sagte die frisch gekrönte Gewinnerin emotional nach der Krönung.

Viele Unterstützer sehen in ihr ein Vorbild für junge Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Book setzt sich öffentlich für Gleichberechtigung, soziale Vielfalt und Menschenrechte ein.

Mit der Krone beginnt für sie nun ein neues Kapitel als eine der sichtbarsten Botschafterinnen für Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen und Inklusion in Thailand.







































