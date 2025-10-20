Pattaya International Fireworks Festival 2025 lässt den Golf von Thailand erstrahlen

PATTAYA, Thailand – Thailand darf sich auf ein spektakuläres Ereignis freuen: Das Pattaya International Fireworks Festival 2025 verwandelt am 28. und 29. November (Freitag–Samstag) den Himmel über dem Golf von Thailand in ein farbenprächtiges Lichtermeer. Von 19:30 Uhr bis Mitternacht erleuchten atemberaubende Feuerwerkschauen den Nachthimmel – ein Fest aus Farben, Musik und Emotionen, das Besucher aus aller Welt anzieht.



In diesem Jahr nehmen fünf Länder teil: Philippinen, Malaysia, Deutschland, Finnland und England. Jede Nation präsentiert ihre einzigartige Kunst der Pyrotechnik in perfekt abgestimmten Shows, begleitet von Musik und reflektiert auf den Wellen der Pattaya Bay – ein unvergessliches Erlebnis für Augen und Herz.

Ob romantischer Abend zu zweit, fröhlicher Ausflug mit Freunden oder Familienerlebnis – das Festival bietet für jeden etwas. Besucher können entlang des Strandes spazieren, die Musik genießen und die funkelnden Farben bestaunen, die den Nachthimmel erleuchten.





Neben den Feuerwerken erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik, kulinarischen Ständen und Aktivitäten, die die kulturelle Vielfalt Pattayas widerspiegeln. Das Event gilt als eines der größten jährlichen Highlights der Stadt und als Symbol für internationale Freundschaft und kreative Zusammenarbeit.

Tipp für Besucher: Unterkünfte entlang der Beach Road sind erfahrungsgemäß schnell ausgebucht, daher lohnt sich eine frühzeitige Reservierung. Wegen des hohen Besucheraufkommens wird auch mit starkem Verkehr und vollen Gehwegen gerechnet – doch die atemberaubende Kulisse und das einzigartige Ambiente machen jeden Aufwand wett.



































