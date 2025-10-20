Französische Fallschirmjäger feiern 20-jähriges Bestehen ihres thailändischen Chapters unter dem Schutz des Heiligen Michael

PATTAYA, Thailand – Die große Familie der Fallschirmjäger versammelte sich im vergangenen Monat in der Toma Wine Brasserie, um das 20-jährige Bestehen des thailändischen Chapters der Union Nationale des Parachutistes (UNP) zu feiern. Wie es die Tradition verlangt, stand die Feier unter dem Schutz des Erzengels Michael, des Patrons aller Fallschirmjäger und ewigen Hüters ihres esprit de corps.



Der Tag begann mit einer feierlichen Messe, zelebriert von Pater Brice von den Pariser Auslandsmissionen. Als die Anwesenden gemeinsam den historischen Wahlspruch ausriefen – „Und durch den heiligen Michael – es lebe die Fallschirmtruppe!“ – lag in diesen Worten Stolz und Opferbereitschaft zugleich. Sie gaben den Ton für eine Zeremonie an, die brüderlich, erinnernd und festlich zugleich war.

Ein Höhepunkt der Feier war die Auszeichnung von Madame Sylvie Ducos de Lahaille, die zur Ehrenpatin des Chapters ernannt wurde. Diese Ehrung würdigte ihr unermüdliches Engagement für die Erinnerungskultur und ihren Einsatz zur Bewahrung des Gedenkens an die Veteranen des Indochina-Krieges. Mit bewegenden Worten wurde an ihre Entdeckung der militärischen Vergangenheit ihres Vaters sowie an ihre tiefe Freundschaft mit Geneviève de Galard, der „Engelin von Diên Biên Phu“, erinnert – Sinnbild der Verbundenheit von Loyalität und Erinnerung.



Die Union Nationale des Parachutistes – Eine Bruderschaft ohne Grenzen

Die UNP wurde 1963 in Frankreich gegründet und vereint Veteranen der Luftlandetruppen aus zahlreichen Konflikten, darunter Indochina und Algerien. Ihr Ziel ist es, die im Einsatz geschmiedeten Kameradschaften zu bewahren, die Treue zu Frankreich und seinen Werten aufrechtzuerhalten und das Andenken gefallener Kameraden zu ehren. Heute zählt die UNP zu den bedeutendsten Veteranenverbänden Frankreichs – mit Sektionen weltweit, wo immer französische Fallschirmjäger und ihre Familien leben.

Das thailändische Chapter, vor zwanzig Jahren gegründet, verkörpert diesen Geist in einem neuen kulturellen Umfeld und pflegt die Tradition der Fallschirmjägerbruderschaft über Grenzen hinweg.





F.A.C.S – Brüderlichkeit über Grenzen hinweg

Die Feier wurde durch die Anwesenheit hochrangiger Gäste und frankophoner Vereinigungen bereichert. Oberstleutnant Franck Arnaudon, Verteidigungsattaché der Französischen Botschaft in Thailand, nahm ebenso teil wie Mitglieder von Le Souvenir Français, der Amicale Française de Pattaya und der Fédération des Associations de Combattants et Anciens Combattants Français Résidant à l’Étranger (F.A.C.S.).



Die 1927 nach dem Kongress französischer Auswanderer in Paris gegründete F.A.C.S. vereint Freiwillige, die unter der französischen Flagge dienten – ob als Franzosen oder Ausländer – und stärkt zugleich die Verbindung zu den Gastländern. Unter ihrem Wahlspruch „Fraternitatis Arcus Concordiaeque Signum“ („Bogen der Brüderlichkeit und Zeichen der Eintracht“) setzt sich die Föderation für die moralischen und materiellen Interessen der Veteranen ein, pflegt die Erinnerung an ihren Dienst und fördert die Präsenz Frankreichs im Ausland.

Die thailändische Sektion umfasst rund fünfzig Mitglieder aus allen Waffengattungen, darunter auch ausländische Veteranen und zivile Unterstützer. Ihre Teilnahme an der UNP-Feier unterstrich die lebendige französischsprachige Solidarität im Königreich und die gemeinsame Mission des Erinnerns und der Kameradschaft.

Brüderlichkeit nach 20 Jahren ungebrochen

Nach den offiziellen Zeremonien folgten gesellige Stunden mit Aperitif und einem französisch-thailändischen Buffet – Momente des Austauschs und der Freundschaft, getragen von Erinnerungen und Respekt. Hinter den lächelnden Gesichtern klangen dennoch die Echos von Opfer und Zusammenhalt nach – Sinnbilder der ewigen Pflicht der Fallschirmjägergemeinschaft.

Zwanzig Jahre nach ihrer Gründung bleibt die thailändische UNP-Sektion ihrer Aufgabe treu. Durch Gebet, Gedenken und brüderliche Verbundenheit lebt der Geist der Fallschirmjäger fort – vereint unter dem Schutz des Heiligen Michael, fest verwurzelt in Erinnerung und Solidarität.









































