Pattaya International Beach Soccer Tournament 2026 bringt internationalen Sportgeist an den Jomtien Beach

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya wird vom 13. bis 19. Februar Gastgeber des Pattaya International Beach Soccer Tournament 2026 sein. Das Turnier findet am Jomtien Beach vor dem D Varee Hotel statt und ist Teil der Bemühungen, den Sporttourismus zu fördern und das internationale Profil der Stadt weiter zu stärken.

Die Veranstaltung soll die Entwicklung des Beach Soccer in Pattaya unterstützen, sowohl thailändische als auch internationale Besucher anziehen und gleichzeitig Freundschaft sowie Zusammenhalt zwischen der lokalen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft fördern, die in der Stadt lebt und arbeitet.







Das Turnier ist in zwei Kategorien unterteilt: Men’s Elite und Men’s Social. In beiden Wettbewerben nehmen thailändische und internationale Teams teil. Für die Elite-Kategorie wurden aktuelle und ehemalige Spieler der thailändischen Beach-Soccer-Nationalmannschaft eingeladen. Zudem treten internationale Teilnehmer und in Thailand lebende Ausländer mit Teams an, die ihre jeweiligen Länder vertreten.

In der Kategorie Men’s Elite spielen vier Mannschaften im Rundensystem gegeneinander: Japan, Norwegen, Russland und Thailand. Die Men’s Social-Kategorie umfasst sechs Teams aus Thailand, Deutschland, Finnland, Russland, Indien und England, die in einer Gruppenphase mit zwei Gruppen zu je drei Teams antreten.

Die offizielle Auslosung der Gruppen fand bereits im Vorfeld des Turniers statt. Die Spiele beginnen täglich ab 17:00 Uhr. Die offizielle Eröffnungszeremonie ist für den 13. Februar um 16:30 Uhr angesetzt.

Die Stadt Pattaya lädt Einwohner und Besucher herzlich ein, die Spiele vor Ort zu verfolgen und ihre Favoriten während des gesamten Turniers anzufeuern. Spielpläne und aktuelle Informationen sind auf der Facebook-Seite von PATTAYA SPORTS TOURISM verfügbar. Weitere Auskünfte erteilt die Sports Tourism Division der Tourism Development Section im Tourism and Sports Office unter der Telefonnummer 038-253128 während der Bürozeiten oder rund um die Uhr über das Pattaya Contact Center unter 1337.



































