Gerrit Niehaus feiert 87. Geburtstag – Zeichen lebenslanger Freundschaft in Pattaya

Pattaya, Thailand – In einer Stadt, die von Wandel und Neuerfindung geprägt ist, besitzen Momente der Beständigkeit und langjährigen Verbundenheit eine besondere Bedeutung. Am 5. Februar wurde das Thai Garden Resort Pattaya zum Schauplatz eines solchen Anlasses: Freunde, Geschäftsleute und langjährige Weggefährten versammelten sich, um den 87. Geburtstag von Gerrit Niehaus zu feiern – einer Persönlichkeit, die seit Jahrzehnten mit der internationalen Hospitality-Community Pattayas verbunden ist.







Die private Feier wurde von Anselma Niehaus ausgerichtet und fand in einer zugleich eleganten wie herzlich-persönlichen Atmosphäre statt. Der Abend stand nicht nur für einen runden Geburtstag, sondern für Jahrzehnte gewachsener Beziehungen, geschäftlicher Zusammenarbeit und gemeinsamer Erlebnisse in einer der internationalsten Städte Thailands.

Mehr als 100 Gäste nahmen teil, darunter Senator Gen. Lertrat Ratanavanich, der ehemalige deutsche Botschafter in Thailand Rolf Schulze, der legendäre Fußballspieler und Trainer Dragoslav Stepanovic, Karl Heinz Heckausen, früherer General Manager von Mercedes-Benz, sowie Nova Hotels Group CEO Rony Fineman und Dr. Michael Schlatter. Vertreter aus Wirtschaft, Politik und den vielfältigen lokalen sowie internationalen Gemeinschaften Pattayas unterstrichen die langjährige Rolle des Resorts als gesellschaftlicher Treffpunkt – insbesondere für europäische Residenten.

Für den musikalischen Höhepunkt sorgte der international anerkannte Tenor Richard Jeffrey, der mit klassischer Ausbildung und charismatischer Bühnenpräsenz überzeugte. Gemeinsam mit den aus Australien bekannten Zwillings-Sopranistinnen Grace und Genevieve Kingsford – „The Sopranos“ – präsentierte er ein Programm, das klassische Gesangstechnik mit moderner Leichtigkeit verband und dem Abend besondere Eleganz verlieh.

Live-Musik, instrumentale Beiträge und eine ungezwungene Tanzrunde schufen eine festliche und zugleich entspannte Stimmung. Kulinarische Spezialitäten und ausgewählte Getränke rundeten den Abend ab und boten Raum für Gespräche und Erinnerungen über Generationen hinweg.





Im feierlichen Moment des Abends versammelten sich die Gäste, um Gerrit Niehaus ihre Glückwünsche zu überbringen und ihm Gesundheit, Glück und weiterhin viel Erfolg zu wünschen. Dabei wurde deutlich: Über geschäftlichen Erfolg hinaus sind es persönliche Verbundenheit und gegenseitiger Respekt, die eine Gemeinschaft dauerhaft tragen.

Die Organisatoren betonten, dass die Feier mehr als ein privates Ereignis symbolisiere. Das Thai Garden Resort fungiert seit Jahrzehnten als kulturelle Brücke – als Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen und bleibende Freundschaften entstehen. In vielerlei Hinsicht spiegelte der Abend damit Pattaya selbst wider: international geprägt, in Freundschaft verwurzelt und von den Menschen gestaltet, die seine Gemeinschaft über Jahre hinweg aufgebaut haben.

















































