Von Nakhon Sawan bis Bangkok und Pattaya feiert Thailand das chinesische Neujahr in großem Stil

PATTAYA, Thailand – Mit farbenfrohen Paraden, kulturellen Darbietungen und eindrucksvollen Feuerwerken feiert Thailand landesweit das chinesische Neujahr. Den feierlichen Auftakt bildete am Abend des 11. Februar die offizielle Eröffnung der Chao Pho–Chao Mae Pak Nam Pho Prozession sowie der Feierlichkeiten zum 110-jährigen Jubiläum des chinesischen Neujahrsfestes in Nakhon Sawan, einem der traditionsreichsten Zentren der chinesisch-thailändischen Kultur.

Die Zeremonie wurde von Premierminister Anutin Charnvirakul geleitet. Begleitet wurde er von Provinzgouverneur Chutiphorn Sesang, dem Vorsitzenden des Organisationskomitees Rawat Surit sowie Vertretern aus öffentlichem und privatem Sektor.







Unter dem Motto „110 Years of Colourful Chinese New Year – The City of Five Languages“ erstreckt sich das Festival über zwölf Tage und zwölf Nächte vom 10. bis 21. Februar. Die Feierlichkeiten wurzeln in mehr als einem Jahrhundert gemeinsamer Geschichte, geprägt von fünf chinesischen Volksgruppen, die sich am Ursprung des Chao-Phraya-Flusses niederließen. Die Organisation erfolgt traditionell über das Tao-Neng-Komiteesystem, das als Symbol enger Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft gilt.

Die Jubiläumsausgabe steht unter dem Leitgedanken „Six Shades of Happiness“. Besucher können eine königliche Ausstellung zu Ehren Ihrer Majestät Queen Sirikit besuchen, am temporären Schrein Segnungen empfangen, traditionelle Glücksrituale zum Jahr des Goldenen Pferdes erleben, kulturelle Zonen der fünf Sprachgemeinschaften erkunden sowie tausende beleuchtete Laternen und internationale Bühnenaufführungen genießen. Mehr als 110 bekannte Essensstände ergänzen das Festprogramm.

Zu den Höhepunkten zählen die große Nachtprozession am 19. Februar sowie die prächtige Tagesprozession am 20. Februar mit einem goldenen Drachen und der symbolträchtigen Göttinnenparade.

Auch in anderen wichtigen Destinationen wie Bangkok und Pattaya finden parallel umfangreiche Neujahrsfeiern statt. Kulturshows, Laterneninstallationen und festliche Aktivitäten ziehen sowohl Einheimische als auch internationale Besucher an und unterstreichen den landesweiten Charakter der Feierlichkeiten zum Jahr des Goldenen Pferdes.

Weitere Informationen sind über die Facebook-Seite von TAT Nakhon Sawan–Phichit, über Line @tatsawan oder unter der Telefonnummer 1672 (Travel Buddy) erhältlich.







































