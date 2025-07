Pattaya in Eile: Straßenreparaturen vor Marathon – Anwohner sagen „Zu wenig, zu spät“

PATTAYA, Thailand – Während der mit Spannung erwartete Pattaya-Marathon näher rückt, kämpfen die Stadtverantwortlichen nicht um Medaillen, sondern gegen Schlaglöcher. Stellvertretender Bürgermeister Manot Nongyai und ein Team städtischer Führungskräfte führten am heutigen Morgen eine Baustellenbegehung am Delfin-Kreisverkehr in Nord-Pattaya durch, um Straßenschäden zu begutachten und Sofortmaßnahmen zu koordinieren.

In einer anschließenden Pressekonferenz kündigte die Stadt an, dass die betroffenen Straßenabschnitte bis zum Marathon am 20. Juli provisorisch mit Asphalt überzogen würden, um Sicherheit und Komfort für Anwohner und internationale Läufer zu gewährleisten. Die dauerhafte Instandsetzung solle nach der Veranstaltung erfolgen. Doch Lob gibt es kaum – im Gegenteil.







In sozialen Netzwerken machten viele Anwohner ihrer Frustration Luft. Immer wieder wurde die Frage gestellt, warum Reparaturen nur vor Großveranstaltungen stattfinden – und nie von Dauer sind. Ein Anwohner kommentierte, dass Pattayas Straßen mehr an ein Kriegsgebiet erinnern als an ein internationales Reiseziel. Ein anderer schrieb spöttisch, die Laufstrecke sehe mehr nach Mondlandschaft als nach Marathonkurs aus.

Besonders heftig fiel die Kritik an den kurzfristigen, oft als “kosmetisch” empfundenen Ausbesserungen aus. Viele befürchten, dass der nächste Regen die frischen Asphaltdecken wieder zerstört – wie es in der Vergangenheit mehrfach der Fall war.



Auch wurde bemängelt, dass sich die Maßnahmen fast ausschließlich auf Veranstaltungszonen konzentrieren. Abschnitte wie die Sukhumvit Road bei Soi Photisan oder der Bereich nahe des Stahlgeschäfts würden dagegen weiter vernachlässigt. Einige Anwohner sprachen von einer “Inszenierung für das Budget” – pompöse Ankündigungen, gefolgt von minderwertiger Umsetzung.

Andere berichteten von persönlichen Erfahrungen mit neu geteerter, aber schnell rissiger Fahrbahn oder von Straßen, die Jahr für Jahr erneut aufgerissen werden, ohne nachhaltige Verbesserung.



Inzwischen rufen besorgte Bürger dazu auf, gefährliche Straßenzustände zu fotografieren und öffentlich zu machen. Besonders nach den jüngsten Regenfällen habe sich die Lage vielerorts verschlechtert. Die Stadtverwaltung erinnert daran, gefährliche Straßenbeläge über die Hotline 1337 zu melden.

Während Pattaya versucht, sich für internationale Besucher herauszuputzen, fordern viele Einwohner endlich echte, dauerhafte Lösungen. Ihre klare Botschaft: Nicht nur oberflächlich flicken – sondern gründlich sanieren.