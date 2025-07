‘Nur auf Rezept’- Chaos lässt Pattayas Cannabisindustrie im Rauch untergehen

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – In Pattaya herrscht derzeit Verwirrung und Frust, denn eine plötzliche und kaum erklärte Umstellung auf ein „Nur-auf-Rezept“-Modell wirbelt die aufblühende Cannabisbranche durcheinander. Der Begriff wird zwar überall verwendet, doch kaum jemand weiß, was genau er bedeutet. Was für ein Rezept? Von welchem Arzt? Zu welchen Kosten? Gilt das auch für Touristen? Niemand kennt die Antworten – weder die Behörden, noch die Ladenbesitzer oder Konsumenten.

Ein verärgerter Betreiber eines Shops nahe der Walking Street bringt es auf den Punkt: „Wenn ich zehn Leute frage, was ‚nur auf Rezept‘ heißt, bekomme ich elf verschiedene Antworten. Aber was ich sicher weiß: Ich habe drei Angestellte, Miete fällig und den Kühlschrank voller unverkaufter Ware. Und jetzt?“







Klar ist nur: Öffentliches Kiffen wird bald ernsthafte Konsequenzen haben – ein Punkt, den viele Einheimische von Anfang an gefordert haben.

„Wie viele Bier brauchst du, bis du betrunken bist?“, fragt ein Expats sarkastisch. „Es geht nicht ums Gras – sondern um fehlende Regeln. Du willst trinken? Geh in eine Bar. Du willst kiffen? Ab auf die Toilette, anscheinend. Genau da liegt das Problem.“

Für eine Stadt wie Pattaya, in der die Grenzen zwischen Unterhaltung und Exzess ohnehin verschwimmen, wirkt der politische Kurswechsel mehr wie eine Strafe als eine Maßnahme. In der Eile, öffentliches Kiffen zu verbieten und den Zugang einzuschränken, werden kleine Unternehmer zurückgelassen.



Seit der faktischen Entkriminalisierung 2022 erlebte Pattaya einen Cannabis-Boom. Überall eröffneten Dispensaries – fast wie 7-Eleven-Filialen. Touristen und Einheimische kauften frei ein, rauchten oft in Sichtweite von Bars und Stränden.

Doch nicht alle waren begeistert. „Ich hasse den Geruch“, sagt eine langjährige thailändische Anwohnerin. „Der hängt zehnmal länger in der Luft als Zigarettenrauch. Er hat vielen Gegenden das Flair genommen. Man hätte von Anfang an das Rauchen in der Öffentlichkeit verbieten sollen – wie bei Zigaretten.“

Statt dieses vernünftige Mittelmaß zu finden, stürzt nun alles ein – ohne Vorwarnung. „Man hätte uns wenigstens ein Jahr Vorlauf geben sollen“, meint ein britischer Investor, der 2023 eine Weed-Bar eröffnete. „Stattdessen wurden wir ermutigt zu investieren – jetzt stürzen wir ab.“



Entschädigung? Lieber nicht die Luft anhalten

Kurz war von möglicher Kompensation die Rede – jetzt ist es still geworden.

„Selbst wenn es etwas gibt, es wird nicht ansatzweise reichen“, sagt ein Barbesitzer. „Und das Beantragen wird ein Vollzeitjob – mit einem Ordner voller Stempel. Ich habe weder die Energie noch das Vertrauen.“

Ein Urlauber meint: „Ich rauche kein Gras, ist nicht mein Ding – aber ich hab Mitleid mit den kleinen Shops. Die Großen finden Schlupflöcher. Aber die Tante, die Geld geliehen hat, um ihren Laden zu eröffnen, verliert alles.“



Einige vermuten, dass viele Luxus-Dispensaries ohnehin nur Tarnung für Geldwäsche waren. „Man sieht teure Shops mit importierten Sofas, LED-Wänden – aber keine Kunden. Preise teurer als in Kalifornien. Die Hälfte der Ausstattung ist wahrscheinlich von Lazada“, meint ein Expat.

Und gerade solche fragwürdigen Läden werden vielleicht überleben – während ehrliche Betreiber aufgeben müssen.

Warum nicht einfach besser regeln?

Viele meinen: Ein einfaches Gesetz hätte gereicht – kein öffentliches Rauchen.

„Richtet Lounges ein wie Zigarrenbars. Lasst den Rest der Stadt in Ruhe“, sagt ein Tourist. „Man schließt ja auch keine Bars, nur weil ein paar Gäste zu laut werden.“

Einige schlagen sogar eine „Green Zone“ am Strand vor – ähnlich wie Alkoholzonen im Ausland. Doch ernst genommen wurde der Vorschlag nie.







Abschied vom grünen Gold?

Mit dem Licht der Cannabisläden erlischt auch die Hoffnung vieler Investoren. Manche versuchen zu verkaufen, andere schließen einfach. Für die Regierung vielleicht ein Kurswechsel – für Pattayas „Green Rush“ ein Verrat. „Nach elf Jahren hier – inklusive 15 Tagen Quarantäne während der Pandemie – überlege ich nun, ob ich wiederkomme“, schreibt ein Expat online. „Jedes Jahr eine neue Regel. Es reicht.“