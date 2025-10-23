Pattaya genießt kühle, windige Morgenstunden – Angenehmes Wetter breitet sich vom Norden aus

PATTAYA, Thailand – In Pattaya beginnen die Tage derzeit angenehm kühl und mit frischer Brise, da die Temperaturen in Nord- und Nordostthailand spürbar sinken. Nach Angaben des Meteorologischen Departments breitet sich die saisonal kühle Luft, verursacht durch ein Hochdrucksystem über China, nun weiter südwärts aus und sorgt auch an der Ostküste für erfrischendes Wetter.

Während in den südlichen Provinzen wie Phatthalung, Songkhla und Pattani mit teils heftigen Regenfällen zu rechnen ist, bleibt Pattaya gemeinsam mit der gesamten Provinz Chonburi weitgehend trocken. Leichte Winde und milde Temperaturen bieten ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien. In Bangkok und den umliegenden Gebieten werden nur vereinzelte Gewitter erwartet, mit Tageshöchstwerten um 34–35 °C und kühleren Morgenstunden bei 25–26 °C.







Auf der Andamanensee und im Golf von Thailand werden Wellenhöhen von etwa einem Meter erwartet, die in Gewittergebieten auf über zwei Meter ansteigen können. Kleinboote sollten daher Vorsicht walten lassen. Der Tropensturm „Fengchen“ im nördlichen Südchinesischen Meer wird Thailand voraussichtlich nicht beeinflussen, bewegt sich jedoch in Richtung der Insel Hainan und Zentralvietnam.

Besucher Pattayas dürfen sich auf angenehme Tage freuen – besonders in den frühen Morgenstunden, die sich bestens für Strandspaziergänge, Sightseeing und Essen im Freien eignen, während die Stadt langsam in die kühlere Jahreszeit übergeht.



































