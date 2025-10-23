Menschenmassen stürmen Krungthai-Bank in Pattaya bei „Half-Half Plus“-Anmeldung

PATTAYA, Thailand – Am 20. und 21. Oktober herrschte in Pattaya reger Andrang, als zahlreiche Einwohner sich für das neue Regierungsprogramm „Khon La Khrueng Plus“ („Half-Half Plus“) über die Pao-Tang-App registrieren wollten. Besonders Senioren und Geringverdiener standen in langen Schlangen vor mehreren Filialen der Krungthai Bank, darunter in Soi Nernplabwan, Bang Lamung, am Naklua-Markt und in Süd-Pattaya.

Bereits ab 5 Uhr morgens versammelten sich die ersten Menschen, um sich noch vor Öffnung der Banken um 8:30 Uhr ihren Platz zu sichern. Viele erklärten, sie seien schon vor Tagesanbruch gekommen, aus Angst, leer auszugehen. Bankangestellte halfen jenen, die sich wegen technischer Probleme – etwa schlechter Internetverbindung, fehlerhafter Identitätsprüfung oder Schwierigkeiten mit der App – nicht online registrieren konnten.







Ein Straßenhändler vor einer Krungthai-Filiale berichtete, in den letzten Tagen habe es einen ununterbrochenen Zustrom von Menschen gegeben. „Die meisten sind ältere Bürger oder Menschen mit geringem Einkommen“, sagte er. „Sie hoffen einfach auf ein wenig Unterstützung von der Regierung, um ihre Familien zu versorgen.“

Laut dem thailändischen Finanzministerium sind inzwischen alle 20 Millionen Registrierungen für das „Khon La Khrueng Plus“-Programm abgeschlossen. Das Gesamtbudget beträgt 44 Milliarden Baht. Das Programm umfasst sowohl Steuerzahler als auch Nicht-Steuerzahler – erstere erhalten bis zu 2.400 Baht, letztere bis zu 2.000 Baht.

Die Regierung übernimmt 50 Prozent der täglichen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 200 Baht pro Tag. Die Vergünstigungen gelten vom 29. Oktober bis zum 31. Dezember 2025, jeweils zwischen 6 Uhr und 23 Uhr.

Sollte die erste Phase erfolgreich verlaufen, ziehen die Behörden laut Berichten eine zweite Phase in Betracht, um das Wirtschaftswachstum auf lokaler Ebene zum Jahresende weiter anzukurbeln.



































