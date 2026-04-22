Pattaya führt Songkran an – Einnahmen erreichen neuen Höchststand durch thailändische und internationale Besucher

PATTAYA, Thailand – Pattaya wird voraussichtlich auch 2026 zu den führenden Songkran-Reisezielen in Thailand gehören, wobei die Tourismuseinnahmen auf rund 6,5 Milliarden Baht geschätzt werden, da sowohl thailändische als auch internationale Besucher in großer Zahl zu den verlängerten Wasserfest-Feierlichkeiten in die Stadt strömen.

Prognosen zeigen, dass Pattaya seine starke Erholung nach der Pandemie weiter fortsetzt. Im Jahr 2023, das als Basisjahr nach COVID-19 gilt, verzeichnete die Stadt rund 330.000 Besucher, Einnahmen von über 4,7 Milliarden Baht und eine durchschnittliche Hotelauslastung von etwa 83 Prozent.







Für 2026 wird erwartet, dass Pattaya während der Songkran-Periode zwischen 380.000 und 420.000 Besucher anzieht, was einem Anstieg von etwa 15 bis 27 Prozent entspricht. Thailändische Touristen sollen rund 60 bis 65 Prozent ausmachen, während internationale Besucher etwa 35 bis 40 Prozent stellen, angeführt von wichtigen Märkten wie Russland, China, Indien, Südkorea und Malaysia.

Die durchschnittliche Hotelauslastung wird voraussichtlich zwischen 88 und 92 Prozent liegen, während Strandhotels während der Höhepunkte der Wan-Lai-Feierlichkeiten sogar bis zu 95 Prozent erreichen könnten.

Ein entscheidender Wachstumsfaktor ist die längere Festivaldauer im Vergleich zu anderen Reisezielen, insbesondere durch die erweiterten Pattaya Songkran Wan Lai 2026 Feierlichkeiten vom 17. bis 19. April entlang des Pattaya Beach. Der längere Zeitraum verteilt die Besucherströme besser und ermutigt Touristen zu längeren Aufenthalten.

Auch die Rückkehr internationaler Märkte, insbesondere aus Russland und Indien, unterstützt das Wachstum, ebenso wie Strandkonzerte, modernisierte Veranstaltungsbereiche und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, darunter KI-Systeme und Technologien zur Besuchersteuerung.

Zu den Höhepunkten von Pattaya Songkran Wan Lai 2026 zählen dreitägige Strandkonzerte mit führenden thailändischen Künstlern, kulturelle Aktivitäten wie Verdiensterwerb, Wassersegnungen für Ältere, Paraden sowie mehr als 100 lokale Essensstände.

Am 19. April wird zudem ein neues Publikum erwartet, da Live-Übertragungen von Premier-League-Spielen während des Festivals gezeigt werden.







Thapanee Kiatphaibool, Gouverneurin der Tourismusbehörde Thailands, erklärte, dass Pattaya Songkran Wan Lai 2026 dazu beiträgt, Songkran als internationales Festival zu etablieren. Die Stadt sei dank ihrer Verkehrsanbindung, Attraktionen und umfassenden touristischen Infrastruktur bestens auf Besucher vorbereitet.

Allein das dreitägige Festival soll mindestens 1,5 Milliarden Baht an wirtschaftlicher Aktivität generieren und mehr als 100.000 Besucher anziehen.

















































