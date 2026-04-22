Ausländische Touristen bei Jet-Ski-Kollision vor Pattaya Beach verletzt

PATTAYA, Thailand – Mehrere ausländische Touristen wurden verletzt, nachdem zwei Jet-Skis am Dienstag, dem 21. April, vor dem Pattaya Beach kollidierten. Der Vorfall löste einen schnellen Einsatz von lokalen Behörden und Rettungskräften aus.

Der Unfall ereignete sich entlang des Pattaya Beach, wo städtische Ordnungskräfte und Rettungsschwimmer nach Meldungen über eine Kollision zwischen Jet-Skis mit ausländischen Besuchern zur Hilfe gerufen wurden.







Mitarbeiter der Stadt Pattaya sorgten umgehend dafür, Zugangswege freizuhalten, um das schnelle Eintreffen eines Krankenwagens in dem stark frequentierten Strandbereich zu ermöglichen. Rettungskräfte der Sawang Boriboon Foundation wurden ebenfalls zum Einsatzort entsandt, um Erste Hilfe zu leisten und die verletzten Touristen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus zu bringen.

Die Behörden haben bislang keine Angaben zur genauen Zahl der Verletzten oder zur Schwere ihrer Verletzungen gemacht.

Die Ursache der Kollision wird derzeit noch untersucht. Pattaya Beach zählt zu den belebtesten Orten für Jet-Ski- und Wassersportaktivitäten in Thailand, insbesondere während Feiertagen und bei heißem Wetter, wenn sich zahlreiche Touristen entlang der Küste aufhalten.

















































