PATTAYA, Thailand – Das Essen auf Bürgersteigen hat sich in Pattaya sowohl bei Expats als auch bei lokalen Unternehmen zu einem beliebten Trend entwickelt. Tische, die auf Gehwege hinausragen, bringen lebendige Energie auf die Straßen und fördern soziale Interaktion – und machen Mahlzeiten im Freien gleich noch angenehmer.

Doch die Bürgersteige der Stadt sind nicht unbegrenzt. In Naklua und anderen stark frequentierten Gegenden wurden einige Anbieter bereits mit Geldstrafen belegt oder mussten sogar ihre Möbel abgeben, weil sie zu weit in den Fußgängerbereich hineinragten. Die Herausforderung besteht darin, das Gleichgewicht zu finden: Gäste sollen die lebendige Atmosphäre genießen, ohne Fußgänger auf die Straße zu drängen.







„In vielen Fällen ist die Lösung einfach“, sagt ein lokaler Stadtberater. „Stellen Sie die Tische ein wenig zurück, und es bleibt noch ausreichend Platz zum Gehen. Problematisch wird es, wenn Schilder, Stühle und Waren den gesamten Gehweg blockieren.“

Pattaya ist mit diesem Thema nicht allein. In Bang Saen müssen Fußgänger häufig auf die Hauptstraße ausweichen, da Geschäfte die Bürgersteige vollständig nutzen. Abenteuerlustige Touristen könnten auch Kambodscha besuchen, wo Gehwege regelmäßig als Shop-Erweiterungen oder sogar Parkplätze genutzt werden – ein normaler Zustand, der Fußgänger auf die Straße zwingt.

Für Pattaya-Expats, die das Essen im Freien genießen möchten, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen, gibt es einige praktische Tipps:

Abstand messen – Lassen Sie mindestens 1,5 bis 2 Meter für Fußgänger frei, genug für Kinderwagen, Rollstühle und Touristen mit Einkaufstaschen.

Lokale Vorschriften prüfen – Stadtbeamte haben Richtlinien für Bürgersteig-Restaurants; Genehmigungen können je nach Standort, Tischgröße und Öffnungszeiten erforderlich sein.



Flexibel bleiben – Tische bei hoher Fußgängerfrequenz oder besonderen Veranstaltungen anpassen, um Konflikte und Strafen zu vermeiden.

Schilder minimal halten – Schilder sind hilfreich, doch zu viel kann Sicht und Gehwege blockieren.

Community einbeziehen – Gespräche mit Nachbarn und anderen Geschäften helfen, eine für alle vorteilhafte Lösung zu finden.





Experten sind sich einig: Das Ziel ist Balance. Bürgersteig-Restaurants sollen die Umgebung beleben, ohne die Sicherheit oder Zugänglichkeit für Fußgänger zu beeinträchtigen. Bei durchdachter Umsetzung bieten sie das Beste aus beiden Welten: lebendige Mahlzeiten im Freien für Gäste und sichere, freie Wege für alle anderen.

Pattayas Straßen können als gemeinsame, lebendige und dennoch geordnete Räume gedeihen, wenn Expats und lokale Anbieter kulinarische Kreativität und Gemeinschaftsinteressen gleichermaßen respektieren.



































