Pattaya erwartet nasse Tage nach glühend heißen Nachmittagen, da Taifun Kajiki an Stärke gewinnt

PATTAYA, Thailand – Nach wochenlangem Sonnenschein und sengender Hitze müssen sich Einwohner und Besucher Pattayas nun auf mehrere Tage mit kräftigen Regenfällen einstellen, da sich der Tropensturm Kajiki über dem Südchinesischen Meer zu einem Taifun verstärkt hat.

Die thailändische Meteorologische Behörde (TMD) teilte am 24. August mit, dass sich Taifun Kajiki in west-nordwestlicher Richtung auf Vietnam und Laos zubewegt. Seine äußeren Regenbänder beeinflussen bereits Teile Thailands. Zusammen mit dem starken Südwestmonsun wird für die östliche Region – einschließlich der Provinz Chonburi und Pattaya – zwischen dem 25. und 27. August mit häufigeren Schauern und Gewittern gerechnet.







Lokale Wetterexperten warnen, dass die Nachmittage zwar weiterhin heiß und schwül beginnen können, sich die Bedingungen jedoch schnell ändern: Starke Schauer, heftige Winde und mögliche Sturzfluten in tiefer gelegenen Gebieten sind möglich. Küstenbewohner und Bootsbetreiber wurden ebenfalls zur Vorsicht aufgerufen, da im Golf von Thailand Wellen von 2 bis 3 Metern Höhe auftreten können, die sich während Gewittern noch verstärken.



Die TMD forderte Anwohner in 57 Provinzen – insbesondere in überschwemmungsgefährdeten Regionen oder an Berghängen – auf, die Wetterberichte aufmerksam zu verfolgen und Schutzmaßnahmen gegen Sturzfluten und Erdrutsche zu ergreifen. Kleinere Boote sollten vorerst an Land bleiben, bis sich die Lage bessert.

Für Pattaya bedeutet dies, dass Besucher ihre Outdoor-Aktivitäten flexibel planen sollten, mit kurzfristigen Wetterumschwüngen rechnen müssen und nach heißen Nachmittagen mit Temperaturen von rund 33–35 °C feuchte Abende erwarten können.



































