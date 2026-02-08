Pattaya startet Thailands erstes Pilotprojekt zur Lizenzierung von Sea-Walker-Aktivitäten auf Koh Larn

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat auf Koh Larn das erste Pilotprojekt Thailands zur offiziellen Regulierung und Lizenzierung von Sea-Walker-Tourismusaktivitäten gestartet. Die Initiative gilt als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Sicherheit für Touristen sowie zum Schutz der marinen Umwelt.

Bürgermeister Poramet Ngampichet erklärte, dass die aktuellen Inspektionen Teil der Vorbereitung zur Vergabe offizieller Betriebslizenzen an insgesamt 19 Sea-Walker-Anbieter seien. Pattaya ist damit die erste Region des Landes, in der diese Form des Unterwassertourismus rechtlich geregelt wird.







Das Lizenzierungsverfahren soll einheitliche Servicestandards, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und nachhaltigen Meeresschutz gewährleisten. Betreiber müssen insgesamt 19 zentrale Kriterien erfüllen, bevor eine Genehmigung erteilt wird. Die Stadt Pattaya arbeitet dabei eng mit dem Department of Marine and Coastal Resources Region 2 sowie der Regional Harbor Department Pattaya Branch zusammen, um Standards festzulegen und die Einsatzbereitschaft der Anbieter zu prüfen.

Sobald alle Anforderungen erfüllt sind, sollen die Lizenzen umgehend ausgestellt werden. Sie dienen künftig als wichtiges Instrument zur Kontrolle des Betriebs, zum Schutz der Touristenrechte und zur Durchsetzung von Qualitätsstandards. Bei Verstößen oder der Ausnutzung von Touristen drohen Sanktionen, ähnlich denen für Betreiber von Strandliegen und Sonnenschirmen.



Ein zentraler Bestandteil des Programms ist der Schutz der Meeresumwelt. Sea-Walker-Anbieter müssen geschulte Aufsichtspersonen einsetzen, die zertifizierte Kurse des Department of Marine and Coastal Resources absolviert haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Unterwasseraktivitäten weder Korallenriffe beschädigen noch das marine Ökosystem beeinträchtigen.

Zu den wichtigsten Kriterien gehören zudem sichere Bootsverankerungen ohne Schäden an Korallen, funktionierende Abwassersysteme zur Vermeidung von Einleitungen ins Meer sowie regelmäßige Sicherheitskontrollen der Ausrüstung. Nur vollständig konforme Betreiber erhalten eine Lizenz.

Bürgermeister Poramet betonte, dass Pattaya den Ausbau seiner Tourismuswirtschaft mit nachhaltigen Maßnahmen verbinden wolle. Das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt habe der Stadt die Aufsicht über Sea-Walker-Aktivitäten im Rahmen eines Komiteesystems übertragen.





„Dies ist das erste Gebiet in Thailand, in dem Sea-Walker-Betriebe offiziell lizenziert und reguliert werden“, sagte der Bürgermeister und rief die Betreiber zur Zusammenarbeit auf, um verantwortungsvollen Tourismus zu fördern, die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten und die Meeresressourcen zu schützen.

Die Initiative soll Pattayas Image als qualitativ hochwertiges Reiseziel stärken, die Sicherheit für Besucher erhöhen und langfristig ein ausgewogenes und nachhaltiges Tourismuswachstum sichern.









































