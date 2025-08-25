Klangschalen-Therapie kehrt im September ins Redemptorist Center Pattaya zurück

PATTAYA, Thailand – Nach einer erfolgreichen Premiere im August lädt die Ray Enterprise for Social Development Co., Ltd. die Öffentlichkeit im September erneut zu den beliebten Crystal Singing Bowl Sound Healing-Sitzungen im Redemptorist Conference Center Pattaya (Mahatai) ein.

Das Programm wird von der Wellness-Expertin Rattanakorn Chaimanasakul („Teacher Jib“) geleitet und nutzt die kraftvollen Schwingungen von Kristallklangschalen, um tiefe Entspannung, Stressabbau und neue Energie zu fördern. Zu den Vorteilen zählen die Harmonisierung von Körper und Geist, die Linderung negativer Emotionen wie Ärger oder Angst, die Reduzierung von Kopfschmerzen, die Förderung der Durchblutung sowie eine Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens – vergleichbar mit den Effekten der Meditation.







An der ersten Veranstaltung im August nahmen mehr als 50 Personen teil, die überwiegend positives Feedback gaben – sowohl Einheimische als auch Besucher. Ray Enterprise verfolgt damit nicht nur das Ziel, ganzheitliche Gesundheitspraktiken bekannter zu machen, sondern unterstützt zugleich die übergeordnete Mission der Mahatai Foundation: nachhaltige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen und durch eigene Einnahmen die Abhängigkeit von Spenden zu verringern.

Termine im September: 3., 7., 17. und 21. September. Zeitfenster: 13:00–15:00 Uhr (Thai-Teilnehmer). 15:30–17:30 Uhr (Internationale Teilnehmer). 18:00–20:00 Uhr (Thai-Teilnehmer). Sonderpreis: 500 Baht pro Person. Reservierungen und weitere Informationen: 081-895-9981. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Körper und Geist mit der Kraft des Klangs neu aufzuladen – und gleichzeitig ein soziales Projekt in Pattaya zu unterstützen.



































