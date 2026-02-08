Polizei verhört Verdächtigen nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Huai Yai bei Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in der Provinz Chonburi hat einen 39-jährigen Mann im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 26-jährigen Frau in Huai Yai, Ost-Pattaya, festgenommen. Die Festnahme erfolgte nach intensiven Ermittlungen der Behörden.

Pol. Col. Warawut Nittayawan, Leiter der Polizeistation Huai Yai, führte die Beamten bei der Festnahme von Somchid, auch bekannt als „Nong“, einem Fahrer schwerer Maschinen, an dessen Wohnsitz in Banglamung. Grundlage war ein Haftbefehl des Provinzgerichts Pattaya.







Der Festnahme ging eine Anzeige der Betroffenen vom 1. Februar voraus. Sie berichtete, in einem abgelegenen Bereich von Huai Yai angegriffen worden zu sein. Die Polizei leitete daraufhin umgehend Ermittlungen ein, sicherte Beweise und legte der Frau Fotos möglicher Verdächtiger vor. Sie konnte den Mann anhand auffälliger körperlicher Merkmale identifizieren, woraufhin ein Haftbefehl beantragt wurde.

Nach Angaben der Polizei erklärte der Verdächtige während der Befragung, er sei am Abend des Vorfalls mit dem Motorrad auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen und habe an einer Tankstelle im Unterbezirk Nong Pla Kaew angehalten, wo er der Frau begegnet sei. Anschließend sei er ihr entlang der Highway 331 in Richtung Banglamung gefolgt.





Die Ermittler teilten mit, dass der Mann eingeräumt habe, die Frau in einem ruhigen Straßenabschnitt in Huai Yai gestoppt zu haben. Die Betroffene konnte später aus einem verlassenen Gebäude entkommen und Hilfe bei vorbeikommenden Personen suchen, während der Verdächtige vom Tatort floh und zunächst seinem Alltag weiter nachging, bis er festgenommen wurde.

Nach Polizeiangaben legte der Verdächtige ein Geständnis ab und äußerte Reue. Er erklärte zudem, keine Vorstrafen zu haben und nicht in Drogendelikte verwickelt zu sein.

Die Polizei übergab den Mann an die Ermittlungsbehörden, um formelle Anklagen nach thailändischem Recht einzuleiten. Die Behörden betonten, den Fall konsequent weiterzuverfolgen, und riefen mögliche Zeugen oder Personen mit zusätzlichen Informationen dazu auf, sich bei der Polizei zu melden.



































