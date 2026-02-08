Rooftop-Wellness-Event bringt Fitness und Gemeinschaft in Pattaya zusammen

PATTAYA, Thailand – Eine wachsende Gemeinschaft gesundheitsbewusster Einwohner und Besucher kam diese Woche hoch über Pattaya zusammen, als der Arbour Club in Zusammenarbeit mit dem Jojai Club ein besonderes Rooftop-Wellness-Event unter dem Titel „Sky-High Wellness, Grounded in Community“ im Arbour Hotel and Residence Pattaya an der Pattaya Third Road veranstaltete. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern ein einzigartiges, gesundheitsorientiertes Erlebnis mit Fokus auf Bewegung, Regeneration und gemeinschaftlichen Austausch.







Das Event fand am 7. Februar auf der Dachterrasse des Hotels mit weitem Panoramablick über Pattaya statt und verband körperliche Aktivität, Erholung und soziale Begegnung zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Die Atmosphäre war entspannt, offen und von positiver Energie geprägt.

Die Teilnehmer durchliefen ein sorgfältig gestaltetes Programm, das mit sanften Mobilitätsübungen begann, in kraftorientierte Trainingseinheiten überging und mit regenerativen Aktivitäten abschloss. Zum Programm gehörten Yoga, HIIT-Training sowie Ice-Bath-Anwendungen, wodurch sowohl körperliche Herausforderung als auch gezielte Erholung ermöglicht wurden.

Neben dem Fitnessaspekt stand vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Die Veranstaltung schuf Raum für Begegnungen, Gespräche und den Austausch in einer freundlichen Umgebung. Die Teilnehmerzahl war bewusst auf 60 Personen begrenzt, um eine persönliche Atmosphäre zu gewährleisten und eine individuelle Betreuung während der Aktivitäten zu ermöglichen.

Alle Teilnehmer erhielten zudem kleine Geschenke und exklusive Angebote von Partnerunternehmen. Dazu gehörten Produkte von Ton Pho Ya Dom Inhalern, Gewinnspiele mit Preisen sowie kostenlose Getränke von Doikham, die nach den Trainingseinheiten für Erfrischung sorgten.





Die Organisatoren betonten, dass die Veranstaltung das wachsende Interesse an Wellness- und Gesundheitsangeboten in Pattaya widerspiegele. Ziel sei es, Gesundheit, Lebensstil und Gemeinschaft in kreativen urbanen Umgebungen zu verbinden und einen ausgewogenen sowie nachhaltigen Lebensstil zu fördern.









































