Pattaya erwartet Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und Gefahr plötzlicher Regenschauer

PATTAYA, Thailand – Bewohner und Besucher in Pattaya müssen sich am Montag auf heißes und feuchtes Wetter einstellen, begleitet von vereinzelten Gewittern und örtlich starken Regenfällen. Die Stadt und die umliegenden Regionen erleben damit das typische tropische Spätseptemberklima, das durch den Südwestmonsun und instabile atmosphärische Bedingungen über dem oberen Golf von Thailand geprägt ist.



Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 25 °C am frühen Morgen und Höchstwerten von 34–35 °C am Nachmittag. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit fühlt sich die Hitze noch intensiver an. Die Wetterbehörden warnen vor plötzlichen, heftigen Schauern, die insbesondere am späten Nachmittag und Abend auftreten können und in tief gelegenen Gebieten zu kurzfristigen Überschwemmungen führen könnten.

Die See im Golf von Thailand zeigt sich mäßig bewegt, mit Wellenhöhen von 1–2 Metern. Bootsführer und Fischer werden dringend gebeten, Vorsicht walten zu lassen und Gewitterzonen zu meiden.







Anwohnern wird geraten, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, körperliche Aktivitäten während der heißesten Tagesstunden zu begrenzen und lokale Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Sturzfluten.



































