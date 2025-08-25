Pattaya eröffnet neue 3D-LED-Walking Street mit niedlichem Delfin-Maskottchen für Touristen

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet begrüßte hochrangige Gäste zur feierlichen Eröffnung der neu gestalteten 3D-LED-Anzeige auf der Walking Street, Pattayas bekanntester Touristenattraktion. Gouverneur von Chonburi, Thawatchai Srithong, leitete die Zeremonie am Haupteingang der Walking Street, begleitet von Stadtvertretern, lokalen Unternehmern und Anwohnern.

Die Walking Street gehört seit Jahren zu den wichtigsten Zielen für Besucher in Pattaya. Die ursprüngliche LED-Anzeige, installiert im Jahr 2016, war an manchen Stellen beschädigt und unsicher geworden. Die Stadt führte daher eine umfassende Renovierung durch, um die Struktur zu modernisieren, die Sicherheit zu erhöhen und die visuelle Attraktivität zu verbessern.







Die neue 3D-LED-Anzeige bietet modernste 3D-Animationen unter dem Motto: „Enjoy Pattaya every day, with every lifestyle, never-ending fun“. Die Displays sind täglich von 16:00 bis 4:00 Uhr morgens in Betrieb. Mit der Renovierung wurde auch Pattayas neues Delfin-Maskottchen eingeführt, das den Küstencharme der Stadt symbolisiert.

Stadtvertreter betonen, dass die Modernisierung nicht nur die Schönheit und Modernität des Wahrzeichens steigert, sondern auch die Tourismusbranche belebt und Pattayas Image als weltklasse Destination, die niemals schläft, stärkt.

Die Reaktionen in sozialen Medien waren gemischt. Einige Kommentatoren wiesen darauf hin, dass in anderen Ländern LED-Anzeigen an zehnstöckigen Gebäuden installiert werden, während hier der Text teilweise mit dem Hintergrund verschmilzt und die Beleuchtung nicht optimal sei. Andere bemerkten, dass trotz des hohen Budgets für das Schild die Straßen und Infrastruktur zuerst mehr Aufmerksamkeit benötigten. Einige Besucher meinten, dass die Walking Street-Anzeige größer und die Grafiken für den Preis noch polierter sein könnten, während andere den Schriftstil für eine Hightech-Anzeige veraltet fanden.



Gleichzeitig lobten viele das Projekt: Zeremonie und Schild seien schön gelungen, und man hoffe, dass dies die Lebensqualität in Pattaya verbessern werde. Zahlreiche Stimmen waren sich einig, dass die Modernisierung der Anzeige der Gegend neue Modernität und Lebendigkeit verleiht und Pattayas Image als smarte und lebendige Stadt stärkt.









































