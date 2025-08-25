Bewohner von Luxuswohnungen alarmiert nach Diebstahl von fast einer Million Baht in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Bewohner von Eigentumswohnungen in Pattaya werden zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen, nachdem in einer gehobenen Einheit eines Luxuskomplexes in der Pratumnak Road, Soi Kasetsin, Süd-Pattaya eingebrochen wurde. Die Diebe erbeuteten fast eine Million Baht an Bargeld und Wertsachen.

Der Vorfall ereignete sich am 30. Juli gegen 23:50 Uhr. Die Bewohnerin, eine Frau namens „Aem“ (24, Name aus Datenschutzgründen zurückgehalten), und ihr koreanischer Freund waren abends ausgegangen. Am nächsten Morgen, nach dem Aufwachen, stellten sie fest, dass ihre Wohnung verwüstet worden war.







Auf CCTV-Aufnahmen war zu sehen, dass der Einbrecher die Hintermauer erklomm, eine Schiebetür aufhebelte und in die Wohnung eindrang. Gestohlen wurden unter anderem 100.000 Baht in bar, eine 50.000-Baht-Uhr, ein Hongkonger Jade-Gold-Armband im Wert von 500.000 Baht sowie ein Sparschwein. Die Aufnahmen zeigten zudem, wie der Dieb die Kamera abdeckte, um nicht erkannt zu werden.

Frau Aem hat bereits Anzeige bei der Pattaya City Police Station erstattet. Bislang wurden jedoch keine Festnahmen gemacht. Die Behörden und die Medien wurden gebeten, bei der Fahndung nach dem Täter mitzuwirken.



Bewohner werden dringend dazu geraten, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wie Schlösser doppelt zu überprüfen, Wertsachen sicher zu verstauen und CCTV-Systeme zu überwachen. Hausverwaltungen werden aufgerufen, die Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere in den späten Nachtstunden, zu verstärken, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.



































